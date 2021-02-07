本报巴黎2月6日电 （记者刘玲玲）6日，法国邮政公司在巴黎举办2021年中国牛年生肖纪念邮票发行仪式，庆祝中国农历新年的到来。

新发行的两枚邮票由法国华人艺术家陈江洪创作设计，其中一枚票面上画着一只头戴大红花的牛，牛背上坐着手捧花枝的牧童，浓浓中国风扑面而来；另一枚则是胸前戴着大红花的黄牛，喜气洋洋。邮票票面上下方分别用法文和中文书写着“牛年”字样。

当天发售的牛年生肖邮票首日封也吸引了不少集邮爱好者前往现场购买。法国邮政公司于2005年首次发行中国农历鸡年生肖纪念邮票，此后每年在中国春节前后发行生肖纪念邮票，受到众多集邮爱好者的欢迎。

新华社惠灵顿2月6日电 新西兰邮政局日前发行2021年中国牛年生肖邮票，整套邮票共4枚，采用了浓郁的中国年画风，明快的红蓝纯色票面上有牛和娃娃形象。

这是新西兰邮政局连续第二十五年发行中国生肖邮票，新西兰邮政局还同时推出配套的牛年首日封、纪念戳和纪念币。

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

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