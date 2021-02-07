新华社北京2月6日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪6日应约同美国国务卿布林肯通电话。

杨洁篪表示，中美关系发展给两国人民带来巨大利益，也促进了世界和平和繁荣。当前中美关系正处在关键时刻。中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中方敦促美方纠正一段时期以来的错误，同中方一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。

杨洁篪强调，中美双方应该相互尊重彼此核心利益和各自选择的政治制度与发展道路，各自办好自己国家的事，中国将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，中华民族实现伟大复兴是任何人都阻挡不了的。

杨洁篪表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题，事关中国主权和领土完整。美方应当严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报。涉港、涉疆、涉藏等事务均为中国内政，不容任何外部势力干涉。任何污蔑抹黑中国的图谋都不可能得逞，中方将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。

杨洁篪指出，世界各国应当维护的是以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际关系基本准则，这是国际社会的共识，而不是少数国家所谓的以规则为基础的国际秩序。

杨洁篪敦促美方为亚太地区和平稳定发挥建设性作用，重申中方对当前缅甸局势的立场，强调国际社会应当为缅甸问题妥善解决营造良好外部环境。

布林肯表示，美中关系对两国和世界都非常重要。美方愿同中方发展稳定、建设性的双边关系。布林肯重申，美方将继续奉行一个中国政策，遵守中美三个联合公报，这一政策立场没有变化。

双方同意就双边关系和共同关心的国际地区问题保持联系和沟通。

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

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