本报记者 颜 欢 张 杰 周 輖 韩 硕

中国高铁发展爬坡过坎，实现“弯道超车”，凭借拥有完全自主知识产权的多项技术成为中国新的“外交名片”“形象代表”。随着共建“一带一路”的推进，越来越多的中国铁路在亚洲、欧洲、非洲等地区落地生根，促进了国家间的互联互通，也让更多地区更紧密地连接在一起。

雅万高铁——

“我们共同的骄傲”

万隆是印尼旅游胜地。每到夏季，耐不住炎热的雅加达人涌向清爽怡人的万隆避暑，高速公路上排起长龙，150公里的路程往往需要三五个小时。

1月28日，中印尼两国共建“一带一路”的标志性项目——雅万高铁的兰泽可站道岔插入顺利施工，铺轨基地联络线与印尼既有铁路线成功“牵手”，为后续按计划焊接、铺设雅万高铁长钢轨等工作创造条件。

雅万高铁是中国高铁全系统、全要素、全产业链走出国门的“第一单”，是东南亚第一条高速铁路，不仅将极大改善当地交通状况，也为印尼提供了大量工作岗位。

毕业于印尼名牌大学的拉玛和阿吉，为了“学习世界一流的建造技术”，踌躇满志地选择到雅万高铁项目工作。但起步并不顺利，“工艺比较复杂，技术又从来没接触过”，两人心中不免有些犹疑。中国团队的刻苦钻研以及高度组织性和纪律性打动了他们——“我们相信这个项目不一样，在这里不仅能学到最先进的技术，还能积累管理经验。”

选择留下来后，拉玛和阿吉经常向中方工程人员请教。中国老师们解答问题耐心细致，甚至还为他俩开设中文小课堂，重点学习工程术语。没过多久，两人成为当地雇员中的技术骨干，不仅能在中印尼团队沟通时充当“桥梁”，还能结合自身工作经验，分享现场实际操作要点，为刚进入项目的印尼员工传授技术。

在拉玛和阿吉眼中，雅万高铁寄托了人们对印尼未来发展的美好期待：“雅万高铁不仅是一条交通线，更能为我们提供新的发展空间与生活方式。”

印尼国有企业部长里妮·苏马尔诺称赞道，雅万高铁将便利民众出行，带动沿线产业发展，以可持续的方式对印尼经济和社会发展产生积极影响，“雅万高铁是我们共同的骄傲”。

麦麦高铁——

“开启了发展新篇章”

沙特阿拉伯第二大城市吉达位于红海东岸，这里坐拥沙特第一大港口和阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场，是前往麦加和麦地那的必经之地。

吉达居民艾哈迈德，祖上几代人都为过往旅客提供餐饮服务，见证着三城之间的交通发展。“最开始是骑马或骑骆驼，路途艰辛，用时很长；有了公路后，百万辆汽车浩浩荡荡，成为沙特一道独特风景，但日益老旧的基础设施又成了新问题。”

2018年，由中国企业参与建设的麦加—麦地那高速铁路麦麦高铁通车。这条世界上沙漠地带时速最高的双线电气化高速铁路，将麦加和麦地那两城间的通行时间由原来的4小时缩短到两小时，年客运量突破1500万人次，极大缓解了当地交通压力，旅程也变得更加舒适。

作为中国企业在当地招聘的员工，艾哈迈德加入了这条高铁的建设工作。回忆起建设过程，他满是钦佩：麦麦高铁沿线多是沙漠山峦，路况复杂，气候炎热，气温高达55摄氏度，施工困难重重；不时袭来的沙尘暴还会造成电气设备、通信信号设施的磨损和侵蚀，工程技术面临巨大挑战。没有现成方案可借鉴，中国工程师们想办法、找材料、更新技术，最终保质保量地完成了工程。

开行两年多来，麦麦高铁运行效果超出预期，列车准点率超过93%，上座率达82%，盈利水平逐渐提升。艾哈迈德说：“麦麦高铁通车后，为沙特交通开启了发展新篇章，也为地区发展注入活力，让我们的生活越来越好。”

匈塞铁路——

“留给子孙后代的礼物”

“呜——”嘹亮的汽笛声中，首班列车缓缓驶入泽蒙站。2020年11月，匈塞铁路塞尔维亚泽蒙至巴塔吉尼卡段左线顺利转线通车运营。来自中国的工程师们在站台上挥手致意，满是喜悦。

匈塞铁路连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，全长350公里。作为中国与中东欧国家共建“一带一路”的重点项目，匈塞铁路是中国高铁进入欧洲的第一单，是中国高铁技术和装备“走出去”的重要组成部分。

在贝尔格莱德，中国铁路通信信号股份有限公司为匈塞铁路量身打造了一个列车运行控制系统实验室。这是中国首个海外高铁列控核心技术实验室，不仅可以大大减少现场测试工作量，为工程提供坚实保障，未来还可作为匈塞铁路信号设备运行维护基地，为塞尔维亚铁路的运营维护技术人员提供培训环境。

实验室里，塞尔维亚工程师乌拉达正在和中国工程师一同监测塞境内目前已通车路段的列车运行状态。

“中国技术和方案为项目提供全套的信号设备和工程化系统，构建完整的调度指挥和列车运行控制功能。依托指挥系统，中心调度员可以掌握铁路全线所有列车的实时状态，并进行调度指挥。”乌拉达指着实验室中大屏幕上匈塞铁路贝尔格莱德旧段的线路运行图介绍，“这套系统支撑了塞尔维亚铁路部门整个生产调度指挥，保障了匈塞铁路的运营秩序。随着工程推进，将来匈塞铁路全线的运行图都可以进行调度指挥。”

塞尔维亚总统武契奇亲赴施工现场考察时，向中塞建设团队郑重致谢。他表示，匈塞铁路将大大提高民众的生活水平，缩短塞尔维亚至欧洲腹地的距离。“届时，铁路沿线将建起工厂、物流中心，提振塞尔维亚经济发展。匈塞铁路项目对塞尔维亚至关重要，对未来的发展意义深远，是留给子孙后代的礼物”。

（本报北京、雅加达、开罗、罗马2月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

(责编：杨光宇)