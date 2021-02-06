人民网华盛顿2月5日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月5日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26779193例，死亡458791例。过去24小时，美国新增确诊124321例，新增死亡3580例。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至4日的过去一周，美国平均单日新增死亡病例3230例，接近1月中旬平均3357例的纪录。《华尔街日报》报道说，4日，美国新增死亡病例5077例，创造了单日死亡病例的纪录，此前峰值是1月12日的4466例。

美国疾控中心表示，美国已有33个州发现至少619例新冠病毒变异株感染病例，其中绝大多数是在英国发现的新冠病毒变异株，其余为在南非、巴西发现的新冠病毒变异株。美国疾控中心的报告称，到今年3月，在英国发现的新冠病毒变异株或将成为美国最流行的新冠病毒。

新冠病毒变异株快速传播可能让美国病例再次激增。华盛顿大学健康指标与评估研究所的最新数据模型预测，到今年6月初，美国新冠肺炎死亡病例将达到63.1万至70.2万例。按照目前的趋势，从现在到6月1日，美国新增新冠肺炎死亡病例会稳步下降。不过，该机构警告说，新冠病毒变异株的传播可能破坏这一趋势，导致死亡病例再次激增。

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