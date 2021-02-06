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加纳媒体：中国为加纳应对疫情作出积极贡献

2021年02月06日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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加纳主流媒体《加纳时报》刊文。中国驻加纳使馆供图

人民网阿布贾2月5日电 （姜宣、周玥晗）4日，加纳主流媒体《加纳时报》刊登文章《中国与世卫组织帮助加纳更好应对新冠疫情》，高度评价中国政府通过世卫组织支持加纳抗疫的系列举措，认为中国为加纳成功应对新冠肺炎疫情作出积极贡献。

文章表示，新冠病毒已席卷全球，造成220多万人死亡，1亿多人感染。自去年3月12日发现首例确诊病例以来，加纳政府积极追踪密切接触者，迄今已检测逾55万人次，检测点从最初2个增加到17个。这得益于世卫组织使用中国政府资金为加纳提供样本采集器和检测试剂。为及时准确提供防疫信息，世卫组织使用中国政府资金制作重要涉疫视频，加强加纳卫生部门网站疫情信息网页建设。目前，相关视频浏览量超过260万人次，相关网站每日浏览量也很大。

文章表示，在加纳东部省，世卫组织使用中国政府资金帮助当地卫生局培训省内26家医院的240名快速反应和追踪人员，并为该省10个县提供技术支持。在加纳上西省，世卫组织在中国政府支持下帮助该省卫生局增强疫情应对能力，建立一座紧急行动中心协调省内抗疫工作，并培训了60名快速反应队员。

(责编：高歌、吴成良)

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