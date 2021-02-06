人民网里约热内卢2月6日电 （记者吴杰）2月5日，拉美首家“汉语桥”俱乐部波哥大站举行线上成立仪式。中国驻哥伦比亚大使蓝虎，哥前总统加维里亚、外长布鲁姆、国会主席查尔、哥驻华大使蒙萨尔维等以视频方式致以热烈祝贺。哥赴华留学人员、“汉语桥”参赛选手代表，哥中友协成员，以及各地民众近500人参加成立仪式。中国驻哥伦比亚大使馆文化参赞朱晓燕出席活动。

蓝虎表示，作为拉美首家、全球第六家海外“汉语桥”俱乐部，波哥大站是民间自发成立的文化交流机构，无疑将进一步促进中哥人文合作，为两国人民世代友好搭建新的平台。我们相信，中哥两国兄弟般的友谊将更加牢固，两国各领域合作将呈现更加美好的前景。

加维利亚在致辞中表示，“汉语桥”俱乐部将拉近中哥两国间的距离，促进两国人民友好，见证两国兄弟般的友谊不断结出更加丰硕的成果。

布鲁姆表示，哥伦比亚“汉语桥”俱乐部汇集了历届获奖及参赛选手，凝聚了大批赴华留学生及学者，将为深化两国文化艺术交流、提升“汉语热”作出新贡献。祝愿“汉语桥”成为两国世代友好的纽带。

查尔赞赏中国在科学技术和经济发展等人类共同关心的问题上一贯坚持的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神。“汉语桥”俱乐部波哥大站的成立将进一步强化两国人民间的情感纽带。

“汉语桥”俱乐部波哥大站主席、哥中友协主席普亚那表示，俱乐部将全力以赴，不负众望，在各方支持下，继续做好语言文化交流工作，为加深两国友谊作出新贡献。成立仪式上还播放了两国汉语文化交流活动短片及两国文艺团体及孔子课堂师生们的表演。

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