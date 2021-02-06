图为2月5日，莫斯科格林伍德园区内正在开展新冠疫苗免费接种工作。俄罗斯中国总商会供图

人民网莫斯科2月6日电 （记者张光政）记者从俄罗斯中国总商会获悉，2月5日，莫斯科格林伍德国际贸易中心协同莫斯科州红城市第二医院，在格林伍德园区设立新冠疫苗移动接种站，开展新冠疫苗免费接种活动。

格林伍德是中国诚通集团支持所属欧洲商业开发投资管理中心在莫斯科州投资建设的国际贸易中心，为中国商品提供了一个安全、规范、形象好、上档次的经营场所，为中俄贸易提质升级作出了应有的贡献。

当天9时，新冠疫苗接种活动开始。接种人员经过预检、健康询问和知情告知、登记、候种、接种、留观等六个环节，为莫斯科格林伍德园区40余名租户、企业员工等接种了俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗。整个过程顺利、便捷、安全、有序。14天后，这些被接种人员将接受第二次疫苗接种。

自新冠疫情暴发以来，格林伍德国际贸易中心积极贯彻落实当地政府的防疫部署，与当地政府、企业守望相助，携手抗击新冠疫情，切实服务园区企业、保护人员生命健康安全，防疫工作取得了阶段性成果。

此次在园区内设立新冠疫苗移动接种站，是格林伍德国际贸易中心的首次尝试。下一阶段，格林伍德将继续积极履行社会责任，发挥与当地政府、医疗机构协同机制的优势作用，继续在园区组织新冠疫苗免费接种活动，积极推动科学防疫，普及新冠疫情防控知识，服务园区及在俄中资企业员工，提升科学防疫能力，筑牢抗疫防线，为实现疫情防控和经营发展双胜利发挥积极作用。

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