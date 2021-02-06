人民网莫斯科2月6日电 （记者张光政）随着2021年春节的临近，中国驻俄罗斯大使馆近来举办一系列活动，对在俄中国同胞表示关心和问候。

1月22日以来，驻俄使馆两次举行“春节包”发放仪式，向莫斯科高校中国留学生、汉语教师和使馆辖区内生活困难的侨胞等共4500余人发放了“春节包”，其中包括日常防疫药品、口罩以及充满中国文化元素的挂历台历。

1月29日，中国驻俄罗斯大使张汉晖视频连线留俄学生和汉语教师，转达亲切关怀和问候，并送上牛年新春祝福。使馆外交官，中国留俄学生总会及地区学联，80多所高校、中学学生以及孔子学院中方院长、汉语教师等150余人参与连线。2月4日，张汉晖还视频连线在俄中资企业，近百名中资企业代表参与连线。

驻俄使馆还于2月3日为在俄中国公民送上节日祝福，在当天使馆官网发表的祝词中指出，2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，无数中华儿女齐心协力以生命坚守使命，为祖国的疫情防控筑起“铜墙铁壁”，谱写了伟大抗疫史诗。当疫情在国内初起时，旅俄同胞们迅速行动，慷慨解囊，捐款捐物，助力神州大地抗疫斗争取得重大战略成果；下半场，既留之，则安之，广大旅俄同胞守望相助，用实际行动支持和维护国内来之不易的抗疫成果。

使馆新年祝词中还写道：“在他乡迎新春，驻俄使馆全体馆员与您同在，将全天候为您提供必要支持与协助，‘在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳’。”

据悉，春节期间，驻俄使馆还将推出一系列春节联欢活动，在俄中国留学生、中资机构人员和华侨华人代表将奉上云端联欢会，北京交响乐团与莫斯科大剧院室内乐团将联袂演绎音乐盛典。

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