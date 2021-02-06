新华社日内瓦2月5日电 （记者聂晓阳）最新一轮利比亚政治对话论坛会议5日在瑞士日内瓦结束，会议选举产生了利比亚过渡政府总理和总统委员会。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表斯蒂芬妮·威廉姆斯在选举结束后举行的新闻发布会上宣布，阿卜杜勒·哈米德·德贝巴当选利比亚过渡政府总理；穆罕默德·尤尼斯·门菲、穆萨·库尼和阿卜杜拉·侯赛因·拉菲三人当选总统委员会成员，门菲任总统委员会主席。

威廉姆斯说，新当选的过渡政府总理将在21天内向利比亚国民代表大会提交内阁人员名单。她呼吁过渡政府总理和总统委员会成员支持利比亚停火协议，以及将于2021年12月举行的总统和议会选举。

利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰5日晚在社交媒体上发表声明，对新当选的过渡政府总理和总统委员会表示欢迎。他说，“我们为利比亚政治对话论坛成功选出新的行政机构感到高兴”，希望他们能承担起领导国家摆脱困局的责任。

利比亚政治对话论坛于2020年11月9日在突尼斯开启，利比亚各方共75名代表参加。会议期间，利比亚冲突双方一致同意，将于2021年12月24日举行总统和议会选举。

自卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。（参与记者：潘晓菁）

(责编：高歌、杨牧)