欧洲联盟委员会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利5日说，欧盟对美国前政府把古巴重新列入“支持恐怖主义国家”名单感到遗憾，希望美国新政府就此做出改变。

博雷利正访问俄罗斯，当天与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤。

博雷利告诉媒体记者：“我们对（美国前总统唐纳德·）特朗普在任内最后时期把古巴列为‘支恐国家’的决定感到非常遗憾……期望新政府能够重回之前的立场。”

美国政府1月11日宣布把古巴重新列入“支恐国家”名单，理由包括古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务等。这一决定在特朗普即将结束任期、约瑟夫·拜登将就任美国总统时做出，被认为有意束缚拜登政府在短期内改善对古关系。古巴称美方此举是出于政治投机目的，美国单方面发布的“支恐国家”名单不具合法性。

美国曾在1982年将古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系缓和，时任贝拉克·奥巴马政府将古巴移出名单。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视态度。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并未全面解除对古巴封锁。2017年特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古巴政策。（陈立希）【新华社微特稿】

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