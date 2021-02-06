英国“疫苗大臣”纳齐姆·扎哈维4日说，全球存在大约4000种变异新冠病毒，现有疫苗对变异病毒无效的可能性“非常小”。同一天，英国研究人员启动一项新冠疫苗混合接种试验。

扎哈维接受英国天空新闻频道记者采访时说：“无论是对在（英国）肯特郡发现的变异新冠病毒，还是其他毒株，现有疫苗无效的可能性非常小。”

这名分管新冠疫苗大规模接种项目的政府官员说：“所有疫苗生产商……都在研究如何改进疫苗以确保为应对任何变异新冠病毒做好准备。全球现有大约4000种变异新冠病毒。”

发表在《英国医学杂志》的文章认为，尽管出现数以千计变异新冠病毒，只有极少数可能发生显著改变。按照扎哈维的说法，英国基因组测序业在全球规模最大，已建立“所有变异新冠病毒”的数据库，“让我们有能力在今年秋天或以后应对新冠病毒带来的任何挑战并研发出新一代疫苗”。

英国牛津大学疫苗学家马修·斯内普牵头的研究小组4日启动一项疫苗混合接种研究，预期6月获得人体免疫反应初步数据，予以评估。试验包括接种一剂“辉瑞-生物新技术”疫苗和一剂阿斯利康疫苗，间隔为4至12周。

研究人员将分析混合疫苗接种是否可行，甚至是否可能产生更强免疫。斯内普说，先前研究证明混合疫苗接种对埃博拉病毒有效，他相信这次试验将证明混合接种对新冠病毒同样有效，“预期混合接种能产生良好免疫反应”。（包雪琳）【新华社微特稿】

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