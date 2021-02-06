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马克龙：愿当美国和伊朗对话“调解人”

2021年02月06日09:11 | 来源：新华网
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法国总统埃马纽埃尔·马克龙4日说，他欢迎美国与伊朗接触，愿意为两国就伊朗核问题全面协议恢复对话充当“调解人”。

多名消息人士披露，美国国务卿最早5日与英国、法国、德国外交部长磋商重启伊核协议谈判。

法方愿斡旋

马克龙4日参加美国智库大西洋理事会一场视频会议时说，他对约瑟夫·拜登领导的美国新政府有意与伊朗接触表示欢迎。

“我将尽全力支持任何美方与伊朗重新接触的倡议，”马克龙说，“我将在对话过程中充当诚挚、坚定的调解人。”

美国和伊朗方面4日暂时没有回应马克龙的斡旋提议。双方近来就重返伊核协议互开条件，都要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗则要求美国取消制裁。

法新社4日报道，马克龙先前多次试图说服前总统唐纳德·特朗普领导的美国政府重返伊核协议，但没有成功。

作为伊核协议签署国之一，为让美伊重回谈判桌，法方2019年9月提议向伊朗提供150亿美元信贷额度，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款。不过，贷款发放需要得到美国政府默许。

马克龙4日提出另外两项建议，即美伊恢复对话需要加入限制伊朗弹道导弹项目的内容，伊核问题谈判最终应让以色列和沙特阿拉伯加入。不清楚伊朗是否会接受这两项建议。

伊朗政府先前明确拒绝对伊核协议作任何修改。以色列和伊朗互视对方为宿敌。沙特与伊朗2016年断绝外交关系。

美方拉阵营

多名消息人士4日告诉路透社记者，美国国务卿、法国外交部长、德国外交部长和英国外交大臣打算近期举行视频会，讨论重启伊核协议谈判事宜，视频会最早可能在5日举行。

路透社报道，召开上述外长会将标志美国政府寻求恢复伊核协议的最新一步。

美国国务院拒绝就四国外长会即将召开的消息回答路透社记者提问。英国、法国、德国政府没有立即回复。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文4日在白宫简报会上说，美国正与英、法、德政府积极磋商，以期就伊朗核项目议题达成“统一战线”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、德国、中国和俄罗斯达成伊核协议，承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧盟解除制裁。

2018年5月，特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但说所采取措施“可逆”。（杜鹃）【新华社专特稿】

(责编：高歌、杨牧)

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