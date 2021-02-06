沙特阿拉伯5日重申支持以政治途径化解也门危机，欢迎美国总统约瑟夫·拜登领导的新政府与沙特加强合作以应对沙特所受威胁。

拜登4日承诺，美国政府不再支持沙特所主导在也门的军事行动。

沙特避提军事行动

沙特官方媒体沙特通讯社5日报道，沙特政府重申坚定支持以“全面政治方案”解决也门危机，对美国政府“强调以外交努力化解也门危机”、承诺加强与沙方合作以应对沙特所受威胁表示欢迎。

沙特国防副大臣哈立德·本·萨勒曼在社交媒体推特写道：“我们欢迎拜登总统的明确承诺，即美国将与伙伴和盟友……共同应对来自伊朗及其代理人在这一地区发动的攻击。”

沙特方面没有提及拜登所说不再支持沙特所主导在也门的军事行动。

拜登4日视察美国国务院时说，也门“战事必须结束”，美国将停止支持沙特所主导多国联军在也门的军事行动，包括停止相关武器出售计划。

拜登说，多个国家境内有“受伊朗支持的武装”，它们对沙特构成导弹、无人驾驶飞机袭击等威胁，美国支持沙特捍卫主权和领土完整、保护民众。

他当天提名资深外交官蒂莫西·伦德金出任美国政府也门事务特别代表。

也门反政府胡塞武装2014年夺取首都萨那，后续控制也门大片地区。沙特2015年介入也门战事，帮助也门政府收复失地。胡塞武装多次针对沙特境内目标发动导弹和无人机袭击。

联合国促“摘帽”

就拜登承诺不再支持多国联军在也门的军事行动，联合国及援助组织表示欢迎，同时呼吁美国政府不再认定胡塞武装为恐怖组织。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克4日说，联合国欢迎任何有助减少武器数量和军事行动的举动，这些举动不仅为政治途径化解也门危机留出更多空间，更重要的是给也门民众带去更多希望。

胡塞武装高级别成员希沙姆·谢拉夫·阿卜杜拉说，胡塞武装支持美国政府旨在结束“无意义战争”、解除封锁的一切努力。在他看来，拜登提名也门事务特别代表标志美国政府有意结束盟友在也门的军事行动。

前总统唐纳德·特朗普领导的美国政府1月10日把胡塞武装列为恐怖组织，相应措施1月19日起生效。由于胡塞武装仍然控制也门不少地区，联合国和援助组织警告，美国政府这一定性可能使也门陷入大规模饥荒。

拜登政府正重新评估这一定性，上周决定在一个月的评估期内不会制裁胡塞武装所做交易。（包雪琳）【新华社专特稿】

(责编：高歌、杨牧)