新华社联合国2月5日电 （记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯5日对利比亚政治对话论坛当天选举产生利比亚统一临时行政机构表示欢迎。

在联合国主持下，最新一轮利比亚政治对话论坛会议5日在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构，包括过渡政府总理和总统委员会。古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上表示，这是利比亚和平进程的重大突破。

古特雷斯祝贺当选的利比亚统一临时行政机构成员，呼吁利比亚各方和国际利益攸关方尊重选举结果，并敦促统一临时行政机构和有关各方认可突尼斯路线图的原则和时间表。他说，利比亚交战方达成停火协议后，又形成统一临时行政机构，说明利比亚正朝着正确的方向迈进。联合国将继续支持利比亚人民建立和平与繁荣国家的努力。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月24日举行总统和议会选举。

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