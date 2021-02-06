人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅分别同巴新代理外长、印尼统筹部长、尼泊尔外长通电话

2021年02月06日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社北京2月5日电  2月4日，国务委员兼外长王毅应约同巴布亚新几内亚代理外长、国家计划部长帕伊塔通电话。王毅表示，中国和巴新互为真诚朋友，也是值得信赖的合作伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手合作，共同抗疫，两国友谊得到了进一步升华。中方赞赏巴新政府坚定奉行一个中国政策，坚定支持巴新维护国家主权、独立和领土完整，探索适合本国国情的发展道路。王毅说，中方正采取切实行动履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，愿尽己所能提供帮助。中国决定向巴新援助一批疫苗，助力巴新彻底战胜疫情。

　　帕伊塔祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中国各项事业取得的重大成就。帕伊塔表示，巴新政府和人民衷心感谢中国决定向巴新提供疫苗援助，高度评价中方为帮助巴新抗击疫情、经济复苏所作积极贡献。

　　本报北京2月5日电  2月5日，国务委员兼外长王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

　　王毅表示，双方认真落实两国元首达成的一系列重要共识，取得积极进展。中国和印尼两国人民团结起来，一定会为亚洲的发展和人类的进步作出更大贡献。中方高度重视印尼疫苗需求，支持印尼建设东南亚疫苗生产中心，愿继续与印尼深化疫苗合作，为印尼国内抗疫提供助力。

　　卢胡特表示，印尼政府和人民感谢中方及时提供疫苗支持，希继续学习借鉴中国疫情防控经验，同中方推进抗疫合作。

　　本报北京2月5日电  2月5日，国务委员兼外长王毅应约同尼泊尔外长贾瓦利通电话。

　　王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中尼守望相助，共克时艰，开展了良好的抗疫合作。王毅说，2019年，习近平主席对尼的历史性访问推动两国关系迈上新台阶。双方应继续全力落实习主席访尼成果，推动中尼关系不断向前发展。

　　贾瓦利表示，尼方愿同中方一道落实好两国领导人重要共识，深化各领域合作，推动尼中关系进一步发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月06日 03 版）
(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部