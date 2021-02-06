据新华社北京2月5日电 2月4日，国务委员兼外长王毅应约同巴布亚新几内亚代理外长、国家计划部长帕伊塔通电话。王毅表示，中国和巴新互为真诚朋友，也是值得信赖的合作伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手合作，共同抗疫，两国友谊得到了进一步升华。中方赞赏巴新政府坚定奉行一个中国政策，坚定支持巴新维护国家主权、独立和领土完整，探索适合本国国情的发展道路。王毅说，中方正采取切实行动履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，愿尽己所能提供帮助。中国决定向巴新援助一批疫苗，助力巴新彻底战胜疫情。

帕伊塔祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中国各项事业取得的重大成就。帕伊塔表示，巴新政府和人民衷心感谢中国决定向巴新提供疫苗援助，高度评价中方为帮助巴新抗击疫情、经济复苏所作积极贡献。

本报北京2月5日电 2月5日，国务委员兼外长王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

王毅表示，双方认真落实两国元首达成的一系列重要共识，取得积极进展。中国和印尼两国人民团结起来，一定会为亚洲的发展和人类的进步作出更大贡献。中方高度重视印尼疫苗需求，支持印尼建设东南亚疫苗生产中心，愿继续与印尼深化疫苗合作，为印尼国内抗疫提供助力。

卢胡特表示，印尼政府和人民感谢中方及时提供疫苗支持，希继续学习借鉴中国疫情防控经验，同中方推进抗疫合作。

本报北京2月5日电 2月5日，国务委员兼外长王毅应约同尼泊尔外长贾瓦利通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中尼守望相助，共克时艰，开展了良好的抗疫合作。王毅说，2019年，习近平主席对尼的历史性访问推动两国关系迈上新台阶。双方应继续全力落实习主席访尼成果，推动中尼关系不断向前发展。

贾瓦利表示，尼方愿同中方一道落实好两国领导人重要共识，深化各领域合作，推动尼中关系进一步发展。

《 人民日报 》（ 2021年02月06日 03 版）

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