中国网2月5日讯 为了让更多的外国友人了解中国新年及春节文化，2月5日，由国务院新闻办公室对外推广局和中国外文局指导，中国报道社、“学习强国”学习平台联合主办的“走读中国之外国人过中国年”春节文化主题VLOG征集展播活动在京启动。国务院新闻办公室对外推广局二级巡视员夏云海，中国外文局副局长兼总编辑高岸明，中国报道社总编辑赵珺等嘉宾出席启动仪式并致辞。来自美国、德国、法国、以色列、巴西、埃及、秘鲁、智利等国家的短视频创作人，中国杂协魔术艺术委员会、中央美术学院、世界中餐业联合会等单位的嘉宾，以及中国网、新浪微博、哔哩哔哩等平台负责人近50人参加启动仪式。

△ “走读中国之外国人过中国年”春节文化主题VLOG征集展播活动正式启动

夏云海表示，春节是传承和弘扬中华传统文化最生动的节日。如今，越来越多的外国友人用镜头、笔触捕捉中国人平凡的日常细节，以一种朴素而真挚的方式告诉世界真实的中国是什么样子。本次活动可以让更多因为新冠肺炎疫情无法回国与家人团聚的外国友人融入到中国春节的浓厚节日氛围中，感受中国独特的春节文化魅力，非常有意义。

高岸明表示，春节是一个立体性、连续性的大年节，包含着敬祖、守岁、祈年、贺春、拜年等丰富的文化内涵。这次活动聚焦“外国人过中国年”主题，通过镜头可以让更多外国友人亲身感受春节传统文化的点点滴滴，记录并展示今年这个特殊春节中独特的文化魅力和人文关怀，这对于进一步增强中外文明的交流互鉴大有裨益。

赵珺表示，中国报道社多年来致力于推动中华文化的国际传播，在用短视频讲述中外人文交流故事方面不断探索、积累了丰富经验，将精心做好本次活动的作品征集和展播工作。今后，“走读中国之外国人看中国”主题还将推出更多丰富精彩的系列活动，聚焦城市生活、非遗文化、民企风貌等，记录展示一个真实、立体的中国。

△ 启动仪式现场的传统京剧表演与中华杂技魔术艺术分享

在启动仪式上，中国杂协魔术艺术委员会副主任徐秋、中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心副主任岳洁琼以及世界中餐业联合会副秘书长王文江三位嘉宾分别就中华杂技魔术艺术文化、二十四节气中的文化故事和中华美食文化内涵等进行了主题分享。来自美国、德国、以色列的短视频创作人星悦、乐柏、高佑思也结合自己在华生活经历和创作的短视频作品分享了他们对中华文化的理解。此外，活动现场还进行了传统京剧表演和中国书法展示。

据悉，“走读中国之外国人过中国年”春节文化主题VLOG征集展播活动主要面向国际友人，围绕春节、美食、戏剧、生活、城市、年俗文化等内容要素进行视频创作，力求多角度展示春节文化韵味。大赛征集时间自2月5日至2月28日，征集到的优秀作品将以城市为单元，在学习强国“外国人过中国年”专题页面上集中展示，并在中国网、新浪微博、快手、哔哩哔哩、优兔、脸书等国内外各大平台进行展播。

“走读中国之外国人过中国年”春节文化主题VLOG征集展播活动投稿邮箱:

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摄影：刘嵘

(责编：苏缨翔、吴成良)