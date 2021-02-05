人民网北京2月5日电 据外交部网站消息，2月5日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

芬兰广播公司记者：芬兰总理桑娜·马林对于英国广播公司（BBC）报道的新疆“再教育营”存在虐待维吾尔族妇女表示严重关切。中方对此有何回应？

汪文斌：我们已经多次就英国广播公司（BBC）在涉疆问题上发表不公正、不客观、不负责任的报道阐明中方立场。我们希望有关方面明辨是非，不要被假消息和带有偏见的报道所蒙蔽和误导，客观理性看待有关问题。

总台央视记者：日前新华社刊发了《关于涉疆问题的谎言与事实真相》，请问你对此有何评论？

汪文斌：刚才芬兰记者问到了涉疆问题，看来新华社发表这份材料很及时。我也看到了这份材料，其中列举了有关新疆的详实数据和丰富事例，针对一些典型的涉疆谣言和谎言，比如BBC的有关涉疆不实报道，进行了有针对性的回应。中国新疆是个好地方。56个民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同建设自己的美好家园。当前新疆社会大局稳定，人民安居乐业，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。

但一段时间以来，美西方一些反华势力颠倒黑白、无中生有，炮制散布大量涉疆虚假信息，抹黑中国形象，诋毁中国政府治疆政策，干涉中国内政，企图蒙骗国际社会、干扰破坏新疆稳定发展。谎言重复一千遍，也不会成为真理。国际上绝大多数人眼睛是雪亮的，会客观公正看待新疆的发展成就和中国的治疆政策。建议大家去认真阅读了解一下关于新疆的事实和真相，不要被谎言所蒙蔽。

这里我想稍微花一些时间和大家分享一下这份材料里的几个关于涉疆问题的真相。

比如，BBC和郑国恩（Adrian Zenz）散布的有关涉疆谎言，在这份材料里都有披露。

再比如，“澳大利亚广播公司”曾报道在澳大利亚居住的中国公民艾孜买提·吾买尔与疆内的父亲、继母、三个兄弟、两个姐妹和20多个侄子、侄女、外甥、外甥女“失联”。但经核查发现，他在华所有亲属都正常生活。

再比如，有人说新疆以打击恐怖主义为借口镇压少数民族。但事实真相是，据不完全统计，自1990年至2016年年底，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在疆策划实施了数千起暴力恐怖案件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职，财产损失无法估算，给新疆各族人民带来了深重灾难。中国新疆积极响应《联合国全球反恐战略》等一系列的反恐文件，对侵犯公民人权、危害公共安全、破坏民族团结、分裂国家的暴力恐怖活动进行严厉打击。自2014年以来，共打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，极端主义渗透得到有效遏制，最大程度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，新疆已连续4年多没有发生暴力恐怖案件。

还有人说，中国驻外使领馆不为海外维吾尔族人换发护照，迫使其回国接受法外拘留或监禁。但事实是，中国公民的人身自由和出入境权利依法受到保护。只要属于中国籍公民，且自己承认是中国公民，未违反中国法律法规的，均可向居住地的中国使领馆申请换发或补发护照。中国驻外使领馆按照《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国护照法》等法律法规办理相关业务，依法保障包括各民族在内的海外华侨华人合法权益。向中国驻外使领馆提出换发或补发护照申请的中国新疆籍人员，经审批符合有关法律的，已获得受理和批准。

以上举了几个例子向大家介绍涉疆问题的事实真相。我们欢迎更多有兴趣的外国人士到新疆走一走，亲眼看一看那里的发展变化，感受真实的新疆。我们也呼吁所有秉持客观公正立场、恪守职业道德的媒体都能通过纸和笔、镜头和话筒讲述新疆的事实真相，戳破涉疆问题的各种谎言谣言。

彭博社记者：美国总统拜登在讲话中称中国是美国“最严峻的竞争对手”，美国将直面中国在经济、人权和知识产权侵犯等诸多问题上对美发起的挑战。但拜登同时表示，美愿在符合美方利益时与中国开展合作。中方对拜登总统上述表态有何回应？

汪文斌：我们注意到有关报道。和平发展、合作共赢是当今时代潮流和各国共同心愿。中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界和平力量的增长。中方将积极发展同各国友好合作关系，推动构建新型国际关系，构建人类命运共同体。

中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益，肩负特殊重要责任。与其他任何国家间关系一样，中美之间难免存在分歧，但两国共同利益远大于分歧。中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事。在新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战面前，中美能够合作、必须合作的领域不是减少了，而是更多更广了。

中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权安全发展利益。希望美方顺应两国民意和时代潮流，客观理性看待中国和中美关系，采取积极、建设性的对华政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

英国独立电视新闻记者：外交部对英方撤销中国国际电视台（CGTN）在英落地许可有何回应？

汪文斌：英国通信管理局（Ofcom）基于意识形态偏见，以政治理由对CGTN在英落地传播进行打压，将技术问题政治化，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常的人文交流。中方对此坚决反对。

作为一家国际化的专业媒体机构，CGTN在英落地传播严格遵守英国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道，其专业性在国际上得到公认。在英落地传播十多年来，CGTN遵守职业操守，同英方开展了良好合作，其业务符合传播规律，为增进中英两国人民之间的了解和沟通、推进两国人文交流发挥了积极作用。英方一方面标榜新闻自由，另一方面却不顾事实，对CGTN在英落地传播进行干扰，横加阻挠，是赤裸裸的双重标准和政治打压。

中方敦促英方立即停止政治操弄，纠正错误。中方保留做出必要反应的权利，维护中国媒体正当权益。

香港中评社记者：据媒体报道，当地时间2月4日，圭亚那政府发表声明称，圭将继续遵循一个中国原则，与中华人民共和国的外交关系不变。圭政府未与台湾建立任何“外交关系”，终止台湾在圭设立“台湾办公室”协议。中方对此有何评论？另外，此前美驻圭亚那使馆、“美国在台协会台北办事处”等曾表示欢迎台湾在圭设立机构，中方对此有何评价？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往。圭亚那政府秉持一个中国原则的正确立场，宣布终止台在圭设立机构有关“协议”，并重申重视发展对华友好关系、不与台建立所谓官方关系。圭方及时纠正错误，有利于双边关系大局。台民进党当局处心积虑地打着开展经贸和文化等非官方活动的幌子，行谋求“台独”、拓展“国际空间”之实，妄图瞒天过海、蒙蔽世人。事实再次证明，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识，台分裂行径和拙劣表演不得人心，丑恶嘴脸暴露无遗，注定贻笑大方。

美国有关官员违背国际法原则和国际关系准则发表严重错误言论，中方对此表示坚决反对。台湾问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。我们敦促美方纠正错误，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，谨言慎行。

英国《每日电讯报》记者：据《每日电讯报》报道，三名被认为是中国国家安全部情报人员的中国公民借为中国官方媒体工作的借口来到英国。过去一年，他们被英国驱逐出境。我们向中国驻英国使馆询问，但没有得到回复。请问外交部对此有何回应？

汪文斌：你提的情况我没有听说过。我知道的是，中国驻英记者遵守当地法律从事采访报道，但英方出于意识形态偏见，对中方媒体进行无理政治打压。

澎湃新闻记者：你昨天驳斥了BBC关于新疆存在对妇女的系统性性侵与虐待的报道。美国国务院发言人声称中国在新疆犯下“反人类罪”和“种族灭绝罪”，必须有人承担严重后果。你对此有何回应？

汪文斌：我昨天已经举例介绍了BBC涉疆不实报道的相关事实真相。新华社发布的《关于涉疆问题的谎言与事实真相》进一步驳斥了有关方面及人士对新疆的抹黑之词，建议大家好好读一读。BBC再次不加查证核实就发表如此耸人听闻的报道，严重违反新闻职业道德，也是自毁声誉。个别国家基于BBC的不实报道对中国进行无端指责，这种做法不负责任，不可接受。

在一些人看来，似乎只要是BBC播的就是真的、只要是发生在新疆的就一定是不好的。这完全是不分是非的偏见，与事实和真相背道而驰。

我们要问美方，你对中方的指责有什么真凭实据？如果有，拿出来！我们敦促美方尊重事实，停止无端指责，停止发表不负责任甚至别有用心的言论。

《环球时报》记者：世卫专家已在武汉就新冠病毒溯源研究走访了多地。我们注意到有报道称，中方权威医学卫生专家呼吁，世卫组织接下来应赴全球多国、多地展开溯源调查与研究。“武汉应当只是第一站而已”。外交部对此有何评论？

汪文斌：病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应当由全球科学家合作开展有关工作。中方始终坚持开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作。

中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合专家组国际专家自1月28日结束集中隔离以来，与中方专家一道进行了实地考察，并就共同关心的科学问题进行了多轮科学、专业、坦诚的交流。中国政府为此提供了大力支持和协助，世卫方面及国际专家对此也给予了积极评价。

这次世卫专家来华是全球溯源科研合作的一部分。国际媒体有越来越多关于病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多点出现的报道，反映出对其他国家和地区进行类似考察的必要性和紧迫性。我们希望有关各方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，邀请世卫组织专家开展溯源研究，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体作出自己的贡献。

《北京日报》记者：3日，美国务卿布林肯发表声明称，美今天就此迈出第一步，将美俄《新削减战略武器条约》（New START）延长5年。美还将寻求推进军控，减少中国不断扩大的现代化核武库所带来的危险。中方对此有何评论？

汪文斌：中方欢迎美俄将《新削减战略武器条约》延期5年。这有助于维护全球战略稳定，促进国际和平与安全，符合国际社会的共同期待。

同时，作为拥有最大核武库的国家，美俄核武器数量仍占全世界的90%以上。双方应按照国际共识，切实履行核裁军特殊和优先责任，以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减其核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

中国的核武器数量与美俄完全不在一个量级，我们坚决反对美方对中方的无端指责和抹黑。中国坚定奉行自卫防御的核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，始终恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国是唯一作出上述承诺的核武器国家，这本身就是对国际核裁军进程的重大贡献。中方将继续在五核国合作、裁谈会、联大一委等框架内，与有关各方就事关战略稳定的广泛议题进行讨论，也愿通过双边渠道与各方就核军控相关问题保持沟通。

法新社记者：法国总统马克龙称，中国疫苗相关信息缺乏，如果中国疫苗无效，会加速病毒变异。没有任何中国疫苗的临床数据被分享。外交部对此有何评论？

汪文斌：实际上，我们已经多次介绍了中方在疫苗研发问题上的科学和负责任态度。中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位，中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并积极开展国际合作。

目前中国多支疫苗在境外开展的三期临床试验进展顺利，从迄今公布的中国疫苗三期临床试验的数据来看，中国疫苗是有效和安全的。去年底，中国国家药监局也正式附条件批准了中国国药集团中国生物生产的新冠灭活疫苗上市申请。目前也已经有阿联酋、巴林、埃及、巴西等多个国家批准使用中国的疫苗，这些都充分验证了中国疫苗的安全性和有效性。

我还想指出，中国疫苗研发和生产走在世界前列，但中方从未“推销”疫苗。国际社会在疫苗问题上应当团结一致、形成合力，而不是相互竞争。我们希望有条件的国家都尽快行动起来，有多大劲使多大劲，共同努力使疫苗成为全球公共产品，促进疫苗在全球的公平分配和使用，争取早日战胜疫情。

路透社记者：外交部要求英国广播公司（BBC）就其播发假新闻进行公开道歉，但BBC回应称坚持其报道方式。外交部对此有何评论？

汪文斌：昨天外交部网站发布了外交部新闻司有关负责人就BBC播出涉疫情假新闻向BBC驻京分社负责人提出严正交涉的消息。我们注意到BBC作出的回应。我这里可以进一步给大家介绍一下BBC在涉华问题上发布不实消息的一些情况。

比如BBC世界新闻频道1月26日播出的涉新冠疫情新闻视频中将疫情与政治挂钩，移花接木，将一段反恐演习视频作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”事实新闻播出，这难道是准确报道吗？世卫组织专家正在就病毒的溯源问题与中方合作开展调研，同时疫情更早多点暴发的新闻多次见诸各国媒体报端，BBC在报道中仍坚称武汉是疫情发源地，这是公正报道吗？BBC长期以来在意识形态领域恶意攻击抹黑中国共产党和中国政府，多次播出毫无事实依据的假新闻，严重偏离媒体报道客观、平衡、公正的立场。我昨天也用实例介绍了BBC在涉疆问题上发布不实消息的有关做法。中方对此是坚决反对的。

我们敦促BBC切实采取措施消除相关报道产生的恶劣影响，就涉华假新闻向中方道歉。同时中方保留采取进一步措施的权利。

彭博社记者：有关CGTN和Ofcom的问题，你刚才提到中方保留维护中国媒体权益、采取合法反制行动的权利，中方具体会采取哪些措施？

汪文斌：CGTN在英落地传播严格遵守英国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道，其专业性在国际上得到公认。长期以来，英国一些媒体在涉华问题上发表了大量背离事实、带有意识形态偏见，甚至是谣言和虚假信息的报道。

英方一方面强调英国通信管理局是独立专业机构，有关事件没有政治考量，另一方面又以所谓政党属性为由对CGTN在英落地横加阻挠，充分表明有关行径纯属政治打压，也暴露了英方的双重标准和虚伪面目。

我们敦促英方立即停止政治操弄，改弦更张、纠正错误，为中国媒体在英国开展正常新闻报道工作提供便利。中方保留做出必要反应的权利，维护中国媒体正当权益。

芬兰广播公司记者：关于涉疆人权状况，你刚才说，应客观看待有关问题。但芬兰总理评论有关问题的态度是严肃的，中方愿同芬方讨论这个问题吗？

汪文斌：昨天我在记者会上已经阐述了中方立场。新疆是开放的，所做的事情光明磊落，没有什么不能看的。我们欢迎包括芬兰政府官员在内的外国人士到新疆去走一走、看一看，了解一下新疆的真实情况。我可以告诉你，近年来已经有100多个国家的1200多名人士参访了新疆，实地了解到新疆经济发展、民族和谐、各族人民合法权益得到有效维护的事实。就在前不久，20个阿拉伯国家的驻华使节和阿盟驻华代表赴新疆参访，同新疆有关方面进行了坦诚交流。

同时我想指出，我们欢迎秉持客观公正原则的外国人到新疆去走一走、看一看，实地了解新疆的真实情况。但是如果有人试图打着“人权”旗号，鼓吹到新疆搞所谓有罪推定式的“调查”，对此我们是不欢迎和不接受的，这就是我们的立场。希望芬兰有关方面在这个问题上能够明辨是非，不要被谎言和抹黑之辞所误导。

加拿大《环球邮报》记者：你提到CGTN严格遵守当地法律法规，但Ofcom撤销CGTN在英国落地许可是因为CGTN实际受中国共产党控制，Ofcom的指责不实吗？

汪文斌：不知你看到CGTN就此事作出的回应了吗？CGTN表示其在英国落地已经18年了，一直致力于增进中英两国人民之间的沟通和了解，并且和英国诸多的媒体相关机构保持着长期稳定的合作关系。CGTN也表示本着积极配合的态度，向英国通信管理局进行了详细解释说明，并提出了落地许可的转持建议，来积极寻求妥善解决。

关于你提到的英国通信管理局以CGTN的政党属性为由作出有关决定，我想指出，每个国家的国情不同，媒体管理和运作的方式也各不相同，但这不应成为阻碍各国之间开展正常人文交流的借口。

中国是共产党领导的社会主义国家，对于中国媒体的属性，英方一直是清楚的。从18年前CGTN在英国落地传播的第一天起，英方就清楚地知道这一点。英方现在拿中国媒体属性说事、对CGTN在英落地传播横加阻挠，这完全是政治操弄。我们敦促英方纠正错误，对中国媒体在英正常新闻报道提供便利。

(责编：苏缨翔、常红)