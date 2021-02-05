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外交部：中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往

2021年02月05日21:02 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月5日电（记者许可、董雪）据报道，圭亚那政府当地时间4日宣布终止台湾在圭设立“台湾办公室”协议，表示将继续遵循一个中国原则。对此，外交部发言人汪文斌5日表示，圭方及时纠正错误，有利于双边关系大局。中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，当地时间2月4日，圭亚那政府发表声明称，圭将继续遵循一个中国原则，与中华人民共和国的外交关系不变。圭政府未与台湾建立任何“外交关系”，终止台湾在圭设立“台湾办公室”协议。中方对此有何评论？另外，此前美驻圭亚那使馆、“美国在台协会台北办事处”等曾表示欢迎台湾在圭设立机构，中方对此有何评价？

　　汪文斌说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往。圭亚那政府秉持一个中国原则的正确立场，宣布终止台在圭设立机构有关“协议”，并重申重视发展对华友好关系、不与台建立所谓官方关系。圭方及时纠正错误，有利于双边关系大局。台民进党当局处心积虑地打着开展经贸和文化等非官方活动的幌子，行谋求“台独”、拓展“国际空间”之实，妄图瞒天过海、蒙蔽世人。

　　“事实再次证明，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，台分裂行径和拙劣表演不得人心，丑恶嘴脸暴露无遗，注定贻笑大方。”他说。

　　汪文斌表示，美国有关官员违背国际法原则和国际关系准则发表严重错误言论，中方对此表示坚决反对。台湾问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。“我们敦促美方纠正错误，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，谨言慎行。”

(责编：郝江震、杨光宇)

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