人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

潘基文：东西方青年加强文明对话至关重要

2021年02月05日19:24 | 来源：新华社
小字号

新华社北京2月5日电（记者王任远、高洁）联合国前秘书长潘基文3日通过视频连线出席于北京举办的“杜威全球对话”活动时表示，在贸易保护主义抬头、新冠疫情仍肆虐全球之际，加强东西方文明对话，尤其是新世代青年之间的对话比任何时候都更重要。

潘基文说，近年来，国际秩序愈发凸显不确定性，保护主义抬头削弱了全球贸易和价值链，单边主义、极端主义和民粹主义严重影响了全球团结与合作，新冠疫情使超过一亿人感染病毒、超过200万人失去生命，人们的生活遭受极大改变。在此关头，多边主义是唯一的解决方案，文明的多样性应被尊重。青年人应增强全球知识，培养全球视野，承担全球责任，寻求全球合作和共识。

在本场对话中，十余名中外专家学者和50余名各国青年代表分别在北京线下主会场和线上展开了一场“云互动”，共同探讨如何践行多边主义、增进东西方尤其是青年间的文明交流，从而实现可持续发展目标。

中国外文局局长杜占元认为，由年轻人主导的各类“云端交流”和“指尖上的对话”，已成为文明交流互鉴的亮丽风景。人类面临公共卫生、气候变化、生态环境等诸多挑战，这更加迫切需要全球青年积极行动，携手承担促进东西方文明交流互鉴的共同使命。

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃表示，如何进行疫后重建已成为联合国教科文组织的重要愿景。她鼓励作为数字时代新公民的“Z世代”青年，通过创新、创意造福社会，助力文化多样性和可持续发展。

外交学院国家软实力研究中心主任姚遥说，值此百年未有之大变局，世界需要更多交互式对话，让东西方文明、不同代际人群进行知识交流，方能培育和谐共生、合作共赢的新型国际关系，体现“人类命运共同体”在紧要关头发挥的作用。

此次对话由中国外文局国际传播文化中心和杜威中国中心主办，潘基文中心、解读中国工作室协办。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部