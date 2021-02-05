新华社北京2月5日电（记者王任远、高洁）联合国前秘书长潘基文3日通过视频连线出席于北京举办的“杜威全球对话”活动时表示，在贸易保护主义抬头、新冠疫情仍肆虐全球之际，加强东西方文明对话，尤其是新世代青年之间的对话比任何时候都更重要。

潘基文说，近年来，国际秩序愈发凸显不确定性，保护主义抬头削弱了全球贸易和价值链，单边主义、极端主义和民粹主义严重影响了全球团结与合作，新冠疫情使超过一亿人感染病毒、超过200万人失去生命，人们的生活遭受极大改变。在此关头，多边主义是唯一的解决方案，文明的多样性应被尊重。青年人应增强全球知识，培养全球视野，承担全球责任，寻求全球合作和共识。

在本场对话中，十余名中外专家学者和50余名各国青年代表分别在北京线下主会场和线上展开了一场“云互动”，共同探讨如何践行多边主义、增进东西方尤其是青年间的文明交流，从而实现可持续发展目标。

中国外文局局长杜占元认为，由年轻人主导的各类“云端交流”和“指尖上的对话”，已成为文明交流互鉴的亮丽风景。人类面临公共卫生、气候变化、生态环境等诸多挑战，这更加迫切需要全球青年积极行动，携手承担促进东西方文明交流互鉴的共同使命。

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃表示，如何进行疫后重建已成为联合国教科文组织的重要愿景。她鼓励作为数字时代新公民的“Z世代”青年，通过创新、创意造福社会，助力文化多样性和可持续发展。

外交学院国家软实力研究中心主任姚遥说，值此百年未有之大变局，世界需要更多交互式对话，让东西方文明、不同代际人群进行知识交流，方能培育和谐共生、合作共赢的新型国际关系，体现“人类命运共同体”在紧要关头发挥的作用。

此次对话由中国外文局国际传播文化中心和杜威中国中心主办，潘基文中心、解读中国工作室协办。

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