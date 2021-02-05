新华社北京2月5日电 2月4日，国务委员兼外长王毅应约同巴布亚新几内亚代理外长、国家计划部长帕伊塔通电话。

王毅表示，建交45年来，两国相互尊重、相互信任，在涉及彼此核心利益问题上一贯相互支持，双边关系成为中国同太平洋岛国友好交往的典范。中国和巴新互为真诚朋友，也是值得信赖的合作伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手合作，共同抗疫，两国友谊得到了进一步升华。中方愿加强“一带一路”倡议同“联通巴新”规划对接，助力巴新经济复苏。中国政府支持中资企业赴巴新投资经营，希望巴新继续为中资企业提供开放、公平、友善的营商环境。

王毅表示，中方赞赏巴新政府坚定奉行一个中国政策，坚定支持巴新维护国家主权、独立和领土完整，探索适合本国国情的发展道路。中方愿同巴新方继续在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持。中国支持巴新在国际和地区舞台发挥更重要作用，重视和理解巴新等太平洋岛国在气候变化问题上的特殊关切和合理诉求，愿同巴新方就全球气候治理加强对话沟通。

王毅说，中方正采取切实行动履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，愿尽己所能提供帮助。中国决定向巴新援助一批疫苗，助力巴新彻底战胜疫情。

帕伊塔祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中国各项事业取得的重大成就。帕伊塔表示，患难见真情。巴新政府和人民衷心感谢中国决定向巴新提供疫苗援助，高度评价中方为帮助巴新抗击疫情、经济复苏所作积极贡献。双方关系互利、友好、真诚，巴新始终坚定奉行一个中国政策，愿同中方继续在“一带一路”框架下深化互利务实合作，加强在气候变化等国际问题上的沟通协调。

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