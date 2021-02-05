人民网斯德哥尔摩2月5日电 （王文）2月4日，斯德哥尔摩中国文化中心开启2021年“欢乐春节”线上庆典，活动在驻瑞典大使桂从友的春节致辞中拉开帷幕。桂从友在致辞中向在瑞华侨华人和瑞各界友人致以新春问候。他表示，2021年对世界意味着希望，只要包括中瑞在内的世界各国人民携起手来，形成合力，就一定能共渡难关，创造美好的未来。

据中国驻瑞典使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓介绍，“欢乐春节”活动自2004年在瑞典首次举办以来，经过18年不间断的努力，已成为中瑞两国人民交流思想、沟通情感、增进互信的重要平台。在斯德哥尔摩中国文化中心、华侨华人以及中瑞朋友的共同努力下，今年的活动不仅未因新冠疫情严峻而暂停，更是通过适时创新，转由线上开展，节目丰富多彩，颇具创意，传递出两国人民携手向前，共克时艰的美好寓意，表达了“欢乐春节”所倡导的“欢乐、和谐、对话、共享”理念。

为向瑞典人民更全面展示中国文化的丰富多样性，展示各地不同的年味年趣，斯德哥尔摩中国文化中心携手中国浙江省共同推出了今年的“欢乐春节”，观众将跟随《世界看见·诗画浙江海外推广文旅金名片线上展》、《中国年：文化与设计》线上展览、《牛气冲天——国际友人的“中国年味”》、《话年俗·看技艺·读文化——品品春节的味道》在线课堂等一系列精彩节目走近浙江，领略那里的绿水青山、历史文化、风土人情。

据悉，此次线上“欢乐春节”活动将持续到农历正月十五元宵节。

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