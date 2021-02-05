在今天（4日）下午的外交部例行记者会上，有记者提问：2月3日，常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会。中方能否介绍有关情况？

外交部发言人汪文斌说，2月3日，常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会，包括近20位大使在内的50多个国家驻日内瓦外交官、联合国人权高专办官员、人权理事会特别机制专家等嘉宾通过视频“云游”新疆，感受新疆社会稳定、经济繁荣、各族人民安居乐业的大好局面。

汪文斌介绍，视频会上播放了反映新疆自然风光、发展成就、人民幸福生活的一系列视频短片。自治区政协副主席、新疆伊斯兰教协会会长、伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜、乌鲁木齐洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫结合视频，介绍新疆保障宗教信仰自由情况。新疆职业技能教育培训中心结业学员讲述自己通过学习摆脱极端思想、掌握劳动技能、过上正常生活的经历。“网红”主播、“民族团结一家亲”汉族和维吾尔族结对“亲戚”、维吾尔族妇女、务工人员代表等结合自身经历，讲述了新疆脱贫攻坚、发展互联网经济、保护传统文化、开展免费教育和妇幼保健、各族人民团结互助、亲如家人的感人故事。

汪文斌表示，俄罗斯、巴基斯坦等国大使发言，表示新疆各方面发展情况和普通人的幸福生活令人大开眼界，对日内瓦外交界全面准确了解新疆真实情况有很大帮助。不少使节回忆起近年应邀访问新疆情况，高度赞扬中国政府致力于促进可持续发展、维护社会安宁、保障人权、增进人民福祉，坚决反对有关国家将人权问题政治化，利用涉疆问题干涉中国内政。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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