当地时间2月4日，美国匹茨堡大学药剂学院和西部健康政策中心发布了一份研究报告显示，非裔社区中的新冠疫苗接种站点密度显著低于白人社区。该报告作者、匹茨堡大学副教授巴郎布洛克表示，新冠疫苗接种系统中，非裔美国人不应该被遗忘。

据疾控中心日前发布的数据显示，美国新冠疫苗接种存在显著的种族差异，非裔占美国总人口的13.4%，却仅分配到了已接种疫苗中的5.4%。这样的种族差异在低收入少数族裔社区中尤为明显。以全美非裔居民比例最高的密西西比州为例，这里非裔居民占38%，然而已接种的疫苗中仅有17%。严重的医疗资源短缺是造成这一现象的主要原因。以密西西比州格兰多拉县杰克逊市的居民为例，距离该市最近的医院有32公里远，最近可提供新冠疫苗注射的医院距离则为48公里。而该州人口最密集的海恩兹县，直到1月21日才出现了第一处新冠疫苗接种站点，比美国其他主要城市晚了近40天。

与此同时，对于低收入社区和少数族裔社区来说，这种天然屏障正在形成连锁反应。目前获得疫苗最快捷的方式是进行网上预约，加之很多相关信息是通过社交媒体进行发布的，导致缺乏网络资源的低收入少数族裔很难与其他群体竞争。

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