今天（2月4日）是北京2022冬奥会开幕倒计时一周年的日子。瑞士滑雪协会高山滑雪负责人沃尔特·雷瑟在接受总台记者专访时表示，期待此次冬奥会的举行，对比赛安全非常有信心。

瑞士滑雪协会高山滑雪负责人沃尔特·雷瑟接受总台记者专访

雷瑟表示，期待一年后去感受冬奥会的场地建设。他说：“我们非常想了解中国的基础设施建设，很高兴一年后能去到那里。”

新冠肺炎疫情不仅给运动员备赛带来多重困难，也让瑞士滑雪协会感到很大压力。确保运动员和来自不同国家的工作人员能够安全参加北京2022冬奥会，就是难点之一。雷瑟说：“我们面临更多的工作，而且总有不确定情况。与此同时，我们对所有运动员进行新冠病毒抗原快速检测和核酸检测，为运动员和工作人员提供健康保障。到目前为止，我们取得了成功。”

雷瑟还指出，新冠肺炎疫情席卷全球，中国在疫情防控阻击战取得重大战略成果的同时，克服诸多困难，做好了北京2022冬奥会的筹办工作。对中国成功举办这一届冬奥会充满信心与期待。（总台记者 张婧昊）

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