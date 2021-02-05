新华社都柏林2月4日电（记者张琪）爱尔兰国家广播电视公司4日在其网站和社交媒体平台上全程直播了由中国文化和旅游部主办的2021年“欢乐春节”全球启动仪式暨开幕音乐会。这是爱尔兰主流媒体首次直播来自中国的电视节目。

两个小时的直播节目为在爱华侨华人、中国留学生、中资机构人员和热爱中国文化的爱尔兰朋友带了一场视觉盛宴和美好的新年祝福，也为因新冠疫情而久居家中的人们带来了欢乐和战胜疫情的信心。

负责本次直播的爱尔兰国家广播电视公司文化频道主编德雷克·奥康纳说，这次直播节目非常棒，并对中国驻爱尔兰大使馆为本次直播所做的工作表示感谢，希望今后和中方继续合作推出更多、更精彩的直播节目。

爱尔兰华人专业人士协会会长刘晓玲在接受新华社记者视频采访时说，在网上观看直播时，心情非常激动，感谢晚会的组织者为我们带来了一场精湛的演出。春节不仅是中国人最重要的节日，也日益成为世界上家喻户晓的重要节日之一。今年我们因疫情不能回去和家人团聚，希望明年春节可以相聚。

爱尔兰中国学生学者联谊会主席袁智浩说，疫情下，这场别开生面、中西结合、有创意又有浓郁家乡味道的艺术表演晚会让我特别欣喜，这是2021年收到的最好的春节礼物。

家住都柏林的迈克尔·奥康纳是一名爱尔兰政府公务员，热爱中国文化。他在接受记者视频采访时专门换上一套中国传统服装。他表示，疫情给爱尔兰人带来了巨大冲击，这档充满正能量的节目不仅给疫情中的人们带来欢乐和祝福，也增加了人们战胜疫情的信心。

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