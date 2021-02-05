人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“欢乐春节”全球启动仪式首次在爱尔兰主流媒体直播反响热烈

2021年02月05日13:57 | 来源：新华社
小字号

新华社都柏林2月4日电（记者张琪）爱尔兰国家广播电视公司4日在其网站和社交媒体平台上全程直播了由中国文化和旅游部主办的2021年“欢乐春节”全球启动仪式暨开幕音乐会。这是爱尔兰主流媒体首次直播来自中国的电视节目。

两个小时的直播节目为在爱华侨华人、中国留学生、中资机构人员和热爱中国文化的爱尔兰朋友带了一场视觉盛宴和美好的新年祝福，也为因新冠疫情而久居家中的人们带来了欢乐和战胜疫情的信心。

负责本次直播的爱尔兰国家广播电视公司文化频道主编德雷克·奥康纳说，这次直播节目非常棒，并对中国驻爱尔兰大使馆为本次直播所做的工作表示感谢，希望今后和中方继续合作推出更多、更精彩的直播节目。

爱尔兰华人专业人士协会会长刘晓玲在接受新华社记者视频采访时说，在网上观看直播时，心情非常激动，感谢晚会的组织者为我们带来了一场精湛的演出。春节不仅是中国人最重要的节日，也日益成为世界上家喻户晓的重要节日之一。今年我们因疫情不能回去和家人团聚，希望明年春节可以相聚。

爱尔兰中国学生学者联谊会主席袁智浩说，疫情下，这场别开生面、中西结合、有创意又有浓郁家乡味道的艺术表演晚会让我特别欣喜，这是2021年收到的最好的春节礼物。

家住都柏林的迈克尔·奥康纳是一名爱尔兰政府公务员，热爱中国文化。他在接受记者视频采访时专门换上一套中国传统服装。他表示，疫情给爱尔兰人带来了巨大冲击，这档充满正能量的节目不仅给疫情中的人们带来欢乐和祝福，也增加了人们战胜疫情的信心。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部