新华社巴黎2月4日电（记者徐永春）中欧国际工商学院主办的“中欧投资协定”视频研讨会日前举行，与会中欧政商界人士探讨了中欧投资协定对推动中欧经贸合作、促进世界经济复苏的积极意义。

中国驻法国大使卢沙野、欧盟驻华代表团团长郁白、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米、法国巴黎大区工商会会长迪迪埃·克林等以视频连线方式参会。

中欧领导人去年12月30日共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。卢沙野表示，中欧投资协定谈判如期完成是中欧关系史上的一件大事。协定对标国际高水平经贸规则，是一项平衡、高水平、互利共赢的协定。协定将有力推动中欧双向投资高质量发展，为中欧企业提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障和更光明的合作前景。

卢沙野说，中欧投资协定谈判如期完成展现了中国全面开放的坚定决心，协定的达成也将为世界经济复苏注入新动力，有力提振国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。

其他参会嘉宾均高度评价中欧投资协定谈判如期完成，认为这为新冠疫情笼罩下的世界经济带来重大利好，不仅将为中欧双向投资开辟广阔前景，也将为中欧和世界经济复苏增添活力，为维护全球自由贸易和多边主义带来正能量。

与会人士认为，欧洲企业高度重视中国市场，随着中欧投资协定谈判如期完成，有望在电动汽车、电子科技、公共卫生、环境保护等领域迎来更多投资机遇，在华发展前景更加光明。

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