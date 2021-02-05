人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中欧政商人士高度评价中欧投资协定意义

2021年02月05日13:53 | 来源：新华社
小字号

新华社巴黎2月4日电（记者徐永春）中欧国际工商学院主办的“中欧投资协定”视频研讨会日前举行，与会中欧政商界人士探讨了中欧投资协定对推动中欧经贸合作、促进世界经济复苏的积极意义。

中国驻法国大使卢沙野、欧盟驻华代表团团长郁白、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米、法国巴黎大区工商会会长迪迪埃·克林等以视频连线方式参会。

中欧领导人去年12月30日共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。卢沙野表示，中欧投资协定谈判如期完成是中欧关系史上的一件大事。协定对标国际高水平经贸规则，是一项平衡、高水平、互利共赢的协定。协定将有力推动中欧双向投资高质量发展，为中欧企业提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障和更光明的合作前景。

卢沙野说，中欧投资协定谈判如期完成展现了中国全面开放的坚定决心，协定的达成也将为世界经济复苏注入新动力，有力提振国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。

其他参会嘉宾均高度评价中欧投资协定谈判如期完成，认为这为新冠疫情笼罩下的世界经济带来重大利好，不仅将为中欧双向投资开辟广阔前景，也将为中欧和世界经济复苏增添活力，为维护全球自由贸易和多边主义带来正能量。

与会人士认为，欧洲企业高度重视中国市场，随着中欧投资协定谈判如期完成，有望在电动汽车、电子科技、公共卫生、环境保护等领域迎来更多投资机遇，在华发展前景更加光明。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部