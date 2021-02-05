新华社东京2月5日电（记者华义）据日本广播协会电视台5日统计，4日日本新增新冠确诊病例2576例，累计确诊399289例；新增死亡病例104例，连续3天新增死亡病例超过百例，累计死亡6176例。

日本厚生劳动省5日发布的东京都等5地新冠抗体检测结果显示，东京都受检者新冠抗体阳性率为0.91%，大阪府和爱知县分别为0.58％和0.54％，宫城县和福冈县分别为0.14％和0.19％。此次调查在2020年12月进行，在这5地各对约3000人进行了检测，是继2020年6月后的第2次新冠抗体检测调查。第一次调查中东京都受检者新冠抗体阳性率为0.1%。与核酸检测旨在确认检测时人体是否感染新冠病毒不同，抗体检测的主要作用是确认被检测者是否曾经感染病毒。

3日，日本国会通过了修改后的《新型流感等对策特别措施法》和《感染症法》，这两项法令将于13日正式实施。根据修改后的法令，紧急状态期间可以对拒绝配合政府缩短营业时间或停业要求的商家处以30万日元（约合1.8万元人民币）以下罚款，法令还添加了对拒绝住院患者、从医院逃走患者以及拒绝配合防疫调查者的行政处罚措施。

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