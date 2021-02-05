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特朗普拒绝在弹劾案审理中作证

2021年02月05日13:36 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月4日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国前总统特朗普4日拒绝在参议院对其弹劾案的审理过程中作证。

当天早些时候，众议院首席弹劾案“管理人”、民主党众议员杰米·拉斯金代表弹劾案“管理人”团队致信特朗普，要求他就1月6日国会骚乱事件有关行为亲自作证并接受质询。拉斯金在信中说，如果特朗普拒绝作证，这将成为审理过程中不利于他的证据。

特朗普律师团队随后回信拒绝上述要求，称民主党人此举证明他们拿不出指控特朗普的证据。特朗普发言人杰森·米勒发表声明说，特朗普不会作证，弹劾进程“违宪”。

国会参议院定于本月9日开始审理特朗普弹劾案，须有至少三分之二参议员支持才能将特朗普定罪。1月26日，共和党参议员兰德·保罗以特朗普已卸任、参议院此时审理弹劾案不符合宪法为由提出一项动议，要求全院表决解除弹劾案，但未获通过。表决结果显示，50名民主党人和5名共和党人认为参议院此时审理特朗普弹劾案不违宪，余下45名共和党人持对立观点。这一表决结果表明，若无法得到足够多的共和党人支持，特朗普被定罪的可能性不大。

1月13日，美国会众议院表决通过一项指控特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款。特朗普成为美国历史上首位两度遭众议院弹劾的总统。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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