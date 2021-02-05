记者 何蒨

近期，法国疫情形势趋于稳定，但变异新冠病毒构成了新的威胁。疫情暴发一年后，法国社会经济状况遭受了不小冲击，民众期望早日恢复正常生活。然而，面对变异新冠病毒的威胁以及疫苗研发受阻的状况，法国政府陷入了是否采取第三轮全国封锁措施的两难境地。

疫情趋于稳定 疫苗研发受阻

4日晚，法国总理让·卡斯泰举行新闻发布会，介绍法国最新疫情形势。总理指出，目前法国每日新增患者保持在2万余例，住院患者在1600例左右，占重症服务系统的60%。为了控制疫情，法国从本月开始将加强边境控制，并关闭2万平方米以上的购物中心。

根据让·卡斯泰介绍，法国疫情数据虽然仍居高不变，但基本保持稳定，尚未发生新一轮疫情的暴发，这得益于近几个月采取的宵禁措施，但不能放松警惕。同时，总理呼吁加强远程办公，并指出这将成为长期措施，此外确诊患者必须居家隔离七天，并加强病例接触者的溯源调查。

让·卡斯泰强调，虽然新增确诊病例数量相对稳定，但变异新冠病毒正在构成新的威胁，变异新冠病毒感染者在新增患者中的占比已从1月8日的3.3%上升到目前的14%。考虑到稳定民心，法国政府正尽一切努力避免重启禁足措施，但如果疫情形势需要，政府会毫不犹豫采取第三轮全国封锁措施。

在疫苗接种方面，让·卡斯泰承认还有很长的路要走。据他介绍，1月份已超额完成150万剂的注射，如今每天有超过10万人接受注射，全法近1000家疫苗接种中心参与，预约已超过200万次。至2月底，法国有望为400万人注射第一剂疫苗。至3月底，养老机构中约70%的老人将可完成第二次注射。目前，法国在疫苗接种方面的主要困难来自实验室疫苗交付延迟。

法国拥有两组研究团队研发新冠疫苗，其一为免疫学及疫苗原理创始人、法国科学家巴斯德创办的巴斯德研究院，该院与美国的默克公司合作，基于麻疹疫苗技术研发新冠疫苗；另一组研究团队由法国制药集团赛诺菲牵头，与英国葛兰素史克合作，选择重组蛋白技术途径研发疫苗。

根据法国媒体报道，1月25日巴斯德研究院发布声明指出，由于临床试验结果令人失望，将终止与美国制药公司默克合作开发新冠疫苗。这份声明指出，巴斯德研究院研发的疫苗在首次人体试验中，测试具有良好的耐受性，但产生的免疫反应不如自然恢复的患者及已注射授权疫苗人群观察到的免疫反应。另一方面，赛诺菲-葛兰素史克疫苗在第一、二期临床试验中也遭遇重创，不得不推迟至2021年底上市。

近日，据法国《巴黎人报》报道，一家成功研制新冠疫苗的法国初创企业Valneva因缺少资金接受了英国资助，并承诺其首产的一亿剂疫苗先行供应英国。这一消息再次触动法国人的神经，法国媒体《回声报》形容疫苗研发失败为“一场冷雨”，大众也对法国在全球疫苗研发战中受挫感到失望。

年轻人成为“被牺牲的一代”

疫情已持续一年，法国大学目前全部处于远程状态，不知何时才能完全复课，这一波大学生也被法国人充满同情地称为“被牺牲的一代”。法国总统马克龙在1月21日与巴黎大学生代表座谈时表示：“虽然艰难，但还要再坚持一下。”但年轻人的忍耐力似乎有限。

由于疫情中的餐馆、酒吧、娱乐场所均不得开张，年轻学生用于打工赖以生存的行业全部关闭，他们不得不面对失去生活来源的境况。此外，大学生经济来源有限，常居住在面积狭小的公寓或宿舍中，学校无法复课，社交活动受限，更对他们的精神状况产生不利影响。1月9日临晨，里昂大学校区宿舍的一名大学生从6楼跳楼自杀，去年12月该校区已有一名学生自杀身亡。

接二连三的惨剧引发法国社会对新冠疫情下大学生心理健康的密切关注，但大学中心理辅导员数量普遍有限，年轻人不得不在线自助、互助。根据法国市场调研公司易普索（Ipsos）的调查显示，在疫情背景下，18至24岁的法国年轻人中有40％患有“弥漫性焦虑症”。

荷兰在1月23日晚开始采取宵禁，导致年轻人发动暴乱抗议，包括烧毁汽车、打砸抢商铺、破坏医院等。在法国人心目中，荷兰人以镇定出名，能做出如此暴力行径，也让法国社会感到惊讶。据法媒报道，法国政府也是考虑到稳定民意，避免发生类似暴力行动，而迟迟不采取第三次全国封锁措施。

经济稍有乐观 就业仍存危机

时时笼罩在头上的第三次封锁阴影，对法国经济界影响最大。面对政府是否采取封锁措施的犹豫态度，法国企业雇主协会（MEDEF）积极呼吁不要关闭商业场所。根据法国BFM电视台报道，十分之一的中小企业主担心他们将无法承受第三次封锁带来的经济后果。

据法国国家统计与经济研究所2月4日发布的信息，从2020年第四季度数据来看，法国在2021年实现GDP增长6％的目标“并非无法实现”。法国国家统计与经济研究所经济部负责人朱利安·普格特（Julien Pouget）表示：“去年第四季度的数据表明，法国经济的增长超过了预期，宵禁措施的成本也没有预估的那么高。”但他同时也表示，由于未来采取第三次全国封锁的可能性仍在，这将对法国人的消费行为产生影响。

据法国《回声报》报道，仍有一些行业不受疫情影响，例如食品零售、厨房装修、食品加工、家具家装供应商等，在线扑克的营销也非常火热。

受疫情影响，法国政府为企业提供了大量担保贷款，以支持他们渡过难关，但对于部分本身经营已困难、遭遇结构性危机的“僵尸企业”而言，能否还贷将成为一枚潜在“地雷”。对此，法国《回声报》称政府提供大规模担保贷款是一个“令人头疼的问题”。

此外，疫情也对法国就业形势形成了冲击。根据法国媒体报道，2020年法国求职者数量与2009年金融危机时期相比低两倍。面对疫情，法国政府采取的是提出“部分失业”政策，也即企业停工时允许雇员申请“部分失业救济金”。根据法媒报道，法国经济界始终担忧这一政策成本高昂，一旦停止将导致失业率暴增，引发社会动荡不安。

“地下餐厅”频现 餐饮界抗议不断

法国自去年11月开启宵禁后，餐厅及酒吧只能进行外卖服务，不得堂食。法国卫生部长在最近的公开表态中也表示，至4月前餐厅、酒吧都不得开门接待顾客。但如今，越来越多的餐饮从业者铤而走险，偷偷接待顾客，这些餐厅被成为“地下餐厅”。更有一些餐厅业主对宵禁政策不满，公开组织堂食抗议。

据《费加罗报》调查，一些餐厅私下接待熟客，参与者往往通过口耳相传的形式参与。在里昂，餐馆业主菲利普·维埃拉（Philippe Vieira）不满宵禁政策，在2月1日举行“抗议活动”，邀请50名熟客前来就餐支持。最终警察介入，餐馆业主被拘留，在场的就餐者被罚款135欧元。

据《巴黎人报》报道，最近，两位大法官也因违规在一家餐厅内堂食被罚款135欧元。据媒体报道，这两位法官在警察介入时，还曾表示不服管理，引起舆论的不满。

目前，欧洲个别国家在采取封锁措施后，形势已趋稳定。意大利在疫情有所缓和后，最近允许大部分地区的餐馆及酒吧重新开业，下周还有可能开放博物馆及旅游景点。波兰的博物馆及商业场所也于2月1日解封，希腊的教育系统在2月1日重新开放，塞浦路斯的商业场所也将逐渐开放。这些国家的解禁措施无疑为法国人早日恢复正常生活的期待提供了希望。

(责编：燕勐、常红)