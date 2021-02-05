本报记者 李嘉宝

清华大学国际关系学系教授 刘江永

外交学院国际关系研究所教授 周永生

中国社会科学院日本研究所副研究员 李清如

日本财务省近日发布2020年贸易统计速报，日本2020年出口总额同比下降11.1%，但是对中国出口额同比增长2.7%。中国成为2020年日本唯一的出口增长对象国。中国时隔2年再次取代美国，成为日本最大出口国。

中日是世界第二、第三大经济体，在百年变局叠加新冠肺炎疫情的大背景下，中日双边贸易呈现出哪些新亮点？中日经贸关系逆势发展，动力何在？从区域经济一体化的视角观察，中日经贸合作路在何方？就这些问题，本报邀请3位国际问题专家进行深度对话。

疫情下中日贸易往来呈现哪些亮点？

“中国正在拉动疫情下陷入低迷的日本出口的复苏。”《日本经济新闻》报道称。据日本财务省的统计数据，2020年日本对华出口增加的主要是有色金属、汽车、塑料、纸张和纸制品，增长幅度分别为41.1%、15.8%、8.7%和26.6%。

李清如：纵观2020年，中日经贸关系在疫情中彰显韧性。在日本对外贸易整体大幅下降的背景下，日本对华出口逆势增长，对华进口较日本进口整体下降幅度更小。中国在日本对外贸易出口总额和进口总额中所占的比重均有所上升。中国时隔2年再次成为日本第一大出口对象国，并继续保持自2002年以来的日本第一大进口对象国，显示出中国在日本对外贸易中的重要地位。

具体来看，在供需两面相互作用下，中日经贸联系更加紧密。在供给面，2020年，虽然日本对华进口总额较上年有所下降，但是纺织原料及制品、计算机和音像设备及零附件等的进口额仍然保持增长，对华依存度都非常高。在需求面，中国市场为日本企业出口提供机会。一方面，中国国内生产恢复，对于原料、零部件和设备的需求增加；另一方面，中国国内消费扩大，市场潜力发挥作用，对汽车等产品的消费需求在增加。同时，随着全球价值链深化发展，日本通过提供中间产品等方式进一步嵌入价值链。

周永生：2020年中日贸易额延续了近年的增长态势。中日地理相近，经济互补性强，加之东亚经济整体活力较强，使两国长期保持了深度广泛的经济合作和大规模的贸易额，中国连续十余年是日本第一大贸易国。2017年以后，中日贸易规模出现快速回升势头。2020年，在疫情压力下，中日贸易额仍实现同比增长1.2%。

2020年11月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署，中日以此为平台建立了新的自贸伙伴关系。过去几年，美国政府奉行所谓“美国优先”政策，实施单边主义贸易政策，作为其盟友的日本也受到打压。疫情发生以来，面对经济下滑的严峻形势，日本国内舆论认识到，单纯依赖美国是行不通的，需要通过强化区域经济一体化合作抵消对美经贸压力，挽救国内经济颓势。因此，日本积极强化对外经贸往来并加入RCEP，希望以外贸拉动经济。

中日经贸合作的基础和动力有哪些？

受疫情影响，中日经贸往来曾一度受挫。但随着中国经济的逐渐恢复，两国经贸合作表现出了强劲的韧性与活力。数据显示，2020年下半年，日本对华出口在连续六个月保持同比正增长，对华进出口总额从当年8月起出现稳定上升趋势。

刘江永：从疫情下世界市场的变化来看，中日贸易取得较好的成果，可谓水到渠成。过去一年多来，世界各国都面临着抗击疫情和复苏经济的双重挑战。日本及其主要欧美贸易伙伴陷入两难困境，贸易处于停滞或衰退状态。

反观中国，处理好了可持续防疫和复工复产两者的关系。2020年，中国成为唯一实现经济正增长的主要经济体。与此同时，中国进一步加快改革开放步伐，连续第三年举办进博会，加快推进“一带一路”建设，为稳定全球产业链供应链、畅通国际物流运输做出了突出贡献。

在这种情况下，对作为出口导向型经济体的日本来说，疫情得到有效控制、经济持续增长的中国大市场至关重要。与中国保持稳定的经贸关系，将中国视为海外市场的关键一环，是目前日本经济界的普遍共识。日本有识之士应能认识到，所谓对华“脱钩”已经走到穷途末路，既不符合市场经济的运行规律，也不能满足世界供需关系的内在需求，同时在事实上也是做不到的。未来，中日经贸合作潜力有望进一步得到释放。

李清如：后疫情时代，中日经贸合作对日本经济的重要性进一步凸显。

从宏观层面看，中日经贸合作可提升外需对日本经济增长的贡献，促进日本经济复苏。根据日本内阁府的GDP统计数据，自2019年第四季度起，日本实际GDP增长率连续三个季度为负数。到2020年第三季度，日本经济有所恢复，实际GDP增长率为5.3%，外需贡献了其中的一半。这说明，日本对中国出口的增加，对于日本宏观经济的恢复和增长是有明显作用的。在日本国内消费低迷、少子老龄化加速发展造成总人口减少和市场规模收缩的趋势下，中国巨大的市场规模和潜力对于日本经济的重要性将更加显著。

从微观层面看，中日经贸合作可改善日本企业收益，维持企业生存和发展。调查显示，疫情期间，很多日本企业的盈利主要靠来自中国的利润支撑。以日本汽车企业为例，2020年，日本丰田汽车在华销售量与上年相比增加了10.9%，创下两位数的增长纪录；本田汽车增加了4.7%，中国超过美国成为该公司最大的销售市场。无论是对华出口的日本企业还是在华投资的日本企业，都从中国经济增长中获益。

周永生：中日经贸关系具有极强的互补性。一方面，日本对中国的农产品、一般机械产品需求量大。另一方面，中国需要日本生产的高科技产品、材料产品等。可以说，中日两国在产业链供应链上密不可分。

中日政府及民间都有推动双边关系向好发展的积极意愿。2018年5月，中国国务院总理李克强访日。同年10月，时任日本首相安倍晋三访华。中日高层互访为开展经贸合作奠定了政治基础。疫情发生以来，中日两国人民守望相助，互相支援，共渡难关。2020年11月，中国国务委员兼外长王毅访问日本，同日本外相茂木敏充达成五点重要共识和六项具体成果，进一步推动了中日友好。

中日经贸合作前景如何？

日本《日经亚洲评论》近日刊文称，美国彼得森国际经济研究所预计，通过RCEP建立联系的中日韩三国出口将大幅度增加，而增幅中的很大一部分会来自三国间的贸易。有日本智库指出，经过疫情的磨炼，以中国为中心的东亚供应链将会更加稳固和强韧。

刘江永：在亚洲经济一体化推进的大背景下，我看好中日经贸关系的发展前景。RCEP达成的相关共识将为国家间贸易往来提供更多便利，加快货物、资金、技术和人才在市场经济规则下的流动，通过推进地区经济一体化为各国经济发展提供更多动力。RCEP的参与国，在实现关税降低乃至减免后，各自的比较优势将能够得到更好的发挥，这有利于各国增加就业，提高民生福祉，促进经济增长。RCEP将形成一股活水，在亚洲地区建立一个流动型的市场。在RCEP框架内，亚洲区域经济一体化将继续发展，受益的是包括中国、日本在内的亚洲各国。

周永生：中日两国是亚洲地区第一和第二大经济体。一方面，中日两国都有第三方市场合作计划，这将为亚洲地区的第三方合作注入大国动力，有力推进区域合作的发展。另一方面，中日两国在制造业、高新技术等方面具有世界领先优势。中国企业的对外投资实力不容小觑。中日两国加强合作，将促进亚洲市场的繁荣，对区域经济发展产生强大的带动作用。

李清如：中日加强经贸合作，有助于强化区域内供应链的韧性和抗风险能力。在新冠疫情下，全球贸易模式正在发生重构，全球供应链将向着区域化以及次区域化方向聚集，区域供应链的稳健性越发重要。RCEP协议签署后，中日首次达成关税减让安排。接下来，进一步加强中日经贸合作，为两国企业提供生产和经营的稳定区域环境，对于增强区域供应链产业链的稳健性和强韧度，提升抵御区域外风险冲击的能力，促进中日两国共建国际经济秩序，均具有积极意义。

(责编：艾雯、刘叶婷)