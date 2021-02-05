引 言

中国新疆是个好地方。56个民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同建设美好家园，推动新疆社会稳定安宁，经济繁荣发展，文化传承昌盛，民族团结和谐，宗教信仰自由，各族人民安居乐业。

但一段时间以来，美西方一些反华势力颠倒黑白、无中生有，炮制散布大量涉疆虚假信息，抹黑中国形象，诋毁中国治疆政策，干涉中国内政，企图蒙骗国际社会、干扰破坏新疆稳定发展。

谎言终究是谎言，只能蒙蔽一时，无法取信于世。当面对事实与真相，谎言终将无所遁形，归于毁灭。

涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐反分裂问题。中国政府在新疆依法开展反恐和去极端化工作，保护人民生命安全，得到各族群众衷心拥护。新疆社会持续稳定发展、各族人民安居乐业就是戳破涉疆谎言的最有力武器。

我们摘录了反华势力炮制的一些典型涉疆谣言谎言，在这里有针对性地予以回应，列明事实，说明真相，以正视听。

谎言一：蓬佩奥称中国政府对新疆维吾尔族及其他少数民族实施“种族灭绝”。

事实真相：

◆近年来，新疆维吾尔族人口持续增长。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增加254.69万人，增长25.04%，维吾尔族人口的增幅不仅高于全疆人口13.99%的增幅，也高于全部少数民族人口22.14%的增幅，更明显高于汉族人口2.0%的增幅。

◆当前新疆社会大局稳定，人民安居乐业，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。2014年至2019年，新疆地区生产总值由9195.9亿元增长到13597.1亿元，年均增长7.2%。新疆居民人均可支配收入年均增长9.1%。脱贫攻坚取得决定性成就。现行标准下308.9万贫困人口全部脱贫，新疆绝对贫困问题得到历史性解决。

◆新疆各族人民合法权益得到有效保护。各民族不论人口多少，都具有同等法律地位，都依法享有参与国家事务管理、宗教信仰自由、接受教育、使用本民族语言文字、继承本民族传统文化等各项权利。

谎言二：郑国恩发布报告称，中国新疆对维吾尔族妇女实施“强制绝育”，造成维族人口大幅下降。

事实真相：

◆Adrian Zenz（中文名：郑国恩）并非“中国问题研究专家”，而是美政府成立的极右翼组织“共产主义受害者纪念基金会”成员，也是美情报机构操纵设立的反华机构骨干，更是一个臭名昭著的种族主义者。

◆郑国恩的“报告”充斥着大量捏造事实、篡改数据的地方。“报告”提到所谓“强制绝育”证据：“2018年中国80%的宫内节育器的新增例数都发生在新疆”和“2018年新疆和田和喀什地区人口自然增长率仅为2.58‰”都与客观事实严重不符。

根据国家卫健委出版的《中国卫生健康统计年鉴2019》数据显示，2018年新疆新增放置节育器例数为328475例，全国新增例数为3774318例，新疆新增例数仅占全国新增例数的8.7%。据新疆维吾尔自治区统计局发布的2019年《新疆统计年鉴》显示，2018年喀什地区人口自然增长率为6.93‰，和田地区为2.96‰。

谎言三：英国广播公司（BBC）“新闻之夜”爆料，早木热·达吾提称其在新疆教培中心“被强制绝育”。

事实真相：

◆早木热·达吾提从未在教培中心学习过。她的五哥阿不都黑力·达吾提此前已经澄清过。

◆她称自己从教培中心获释后，因生育三个孩子被“强制绝育”，摘除子宫。事实上2013年3月，早木热·达吾提在乌鲁木齐市妇幼保健院妇产医院生第三个孩子时，自己在《分娩志愿同意书》上签字，表示同意剖宫产、要结扎，随后在医院做了剖宫产、结扎手术，根本没有被绝育，更没有被摘除子宫。

◆她称她年迈父亲数次遭到新疆当局的拘押和调查，并在不久前去世，死因不明。事实上，她父亲一直同子女正常生活，从未被“调查”或“拘押”，由于患有冠状动脉性心脏病于2019年10月12日去世。她的五哥阿不都黑力·达吾提、三哥艾尔肯·达吾提都澄清过。

◆她称“在结对亲戚家遭遇猪肉宴”。事实上，早木热·达吾提所称其“结对亲戚”，实际上是她的五哥阿不都黑力·达吾提的结对亲戚赵麒麟。2017年10月，阿不都黑力·达吾提与赵麒麟结为亲戚。2018年1月，赵麒麟邀请阿不都黑力·达吾提一家前往家中做客，早木热·达吾提本人一同参加。赵麒麟母亲亲自下厨为客人准备饭菜。因赵麒麟母亲为回族，饮食清真，根本不可能提供“猪肉宴”。

谎言四：米日古丽·图尔逊在接受外国媒体采访时称，她在教培中心期间被迫服用未知药物，后被美国医生确定为绝育。

事实真相：

◆2017年4月21日，米日古丽·图尔逊因涉嫌煽动民族仇恨和民族歧视被新疆且末县公安局刑事拘留。因其患有梅毒等传染病，出于人道主义考虑，县公安局于2017年5月10日撤销对其采取的强制措施。除了这20天刑事拘留外，米日古丽·图尔逊在中国期间是完全自由的，从来没有被判刑，从来没有在任何教培中心学习过，更没有被迫服用药物的情况。另据了解，米日古丽·图尔逊没有在中国做过节育手术的记录。

谎言五：新疆设立“再教育营”，拘押数百万维吾尔穆斯林。

事实真相：

◆新疆从来不存在所谓“再教育营”。

◆新疆依法设立的职业技能教育培训中心（以下称：教培中心）属于学校性质，是新疆采取的预防性反恐和去极端化举措。目的是从源头上铲除恐怖主义和极端主义滋生的土壤。有关举措借鉴了国际社会反恐和去极端化经验，践行了联合国《防止暴力极端主义行动计划》所倡导的利用发展、教育等资源遏制极端思潮的理念，完全符合《联合国全球反恐战略》等一系列国际反恐决议的原则和精神。新疆采取反恐和去极端化举措已取得积极成效，连续4年多未发生暴力恐怖案件。

◆教培中心学员通过“三学一去”，即学习国家通用语言文字、法律知识和职业技能，实现去极端化目标。2019年10月，在新疆教培中心参加“三学一去”培训的学员已全部结业，并大都实现了稳定就业，过上了安宁生活。

谎言六：新疆教培中心对学员进行“宗教控制”、政治灌输和恐吓酷刑。

事实真相：

◆教培中心充分尊重和保护学员宗教信仰自由、民族风俗习惯和使用本民族语言文字的权利。信教学员回家时可以自主决定是否参与合法宗教活动；免费提供种类繁多、营养丰富的清真饮食；各项规章制度、课程表、食谱等均使用国家通用语言文字和当地少数民族语言文字。

◆教培中心充分保障学员人身自由和人格尊严。教培中心实行寄宿制管理，学员有事请假、可定期回家，有通信自由。教培中心严禁以任何方式对学员进行人格侮辱和虐待，根本不存在所谓的“打压少数民族”“迫害穆斯林”。

◆教培中心各项生活设施齐全。宿舍统一配齐广播、电视、空调或风扇；设有医务室、法律咨询室和心理咨询室，免费向学员提供健康诊疗、法律答疑和心理咨询服务；建有篮球、排球、乒乓球等体育活动场所，阅览室、计算机室和放映室等文化活动场所，以及小礼堂、露天舞台等文艺表演场所。经常性举办民族歌舞、体育比赛等课外活动，最大限度满足学员在学习、生活、娱乐等方面的诸多诉求。所有学员均享受养老、医疗等社会保险，免费参加全民健康体检。

谎言七：境外一些媒体和社交平台有“寻人帖”，海外维吾尔人称自己在新疆的“亲人”“朋友”“失联”“失踪”。

事实真相：

◆新疆依法保障包括维吾尔族在内的各族群众的出行自由，以及他们与境外亲属之间的通讯联系。

◆经有关部门核查，海外“东突”分子提到的所谓“失联”人员，有的在社会正常活动，有的纯属凭空编造。

“澳大利亚广播公司”曾报道在澳居住的中国公民艾孜买提·吾买尔与疆内的父亲、继母、三个兄弟、两个姐妹和20多个侄子、侄女、外甥、外甥女“失联”。但经核查发现，其在华所有亲属均正常生活。

2020年2月联合国人权理事会会期期间，“世维会”在日内瓦万国宫前的“断椅广场”展示一系列所谓“受中国政府迫害的维吾尔族人”的照片。后经查证，这些照片为不实信息，是被分裂组织盗取的维吾尔族人员的照片和个人信息，他们在社会上正常生活。

谎言八：新疆利用新冠病毒消灭维吾尔人，不少人感染病毒后悲惨去世。

事实真相：

◆新冠肺炎疫情发生以来，新疆坚决打好疫情防控阻击战，短时间内有效遏制疫情，自治区政府在国务院联防联控机制专家组支持下，按照“集中病例、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，全力救治确诊患者。自治区政府实施分区分级、精准防控策略，采取差异化科学防控措施，加强对社会单位、人员密集场所和重点场所防控，最大限度消除疫情传播蔓延风险；自治区政府千方百计保障蔬菜、水果、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品生产供应，确保物资充足、质量保证、价格稳定，这一系列措施得到了新疆各族群众的普遍支持。经过全疆上下努力，新疆地区826例确诊病例全部治愈出院，无一人死亡。

谎言九：中国系统性将新疆8万名维吾尔人转移至其他省份的工厂进行强迫劳动。

事实真相：

◆新疆维吾尔自治区人民政府本着高度负责态度积极促进就业。南疆四地州贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，工业化、城镇化发展滞后，就业岗位有限，难以完全满足当地群众脱贫就业愿望。从这一实际情况出发，新疆各级政府在充分尊重各族群众就业意愿和需求的基础上，积极采取就地就近就业、疆内跨地区就业、对口援疆省市转移就业等措施，帮助各族群众实现就业、摆脱贫困、过上幸福生活，充分保障了新疆各族群众劳动就业权。

◆自2018年以来，新疆累计15.1万人转移就业，其中大多数是疆内跨地区就业，到其他省市就业约1.47万人，主要通过同乡介绍、亲戚帮带、人力资源市场匹配岗位等方式实现。新疆赴其他省份务工人员的民族风俗、语言文化和宗教信仰等方面权益都依法得到充分保障。他们不少人年收入达到4.5万元，比在老家务农或务工的收入高出数倍。

谎言十：新疆强迫大量维吾尔人摘棉花，污染全球供应链。

事实真相：

◆前些年，每到棉花成熟的秋季，河南、四川等地有很多农民工坐着火车到新疆采棉，他们被称为“采棉大军”。新疆也有各族农民工前去采棉，他们一起劳动，相互关心，结下了深厚友谊。疆内外的这些采棉工都是自愿去的，短短一个月收入就能达到上万元。

◆这些年，随着科技的发展，新疆的棉花生产已经实现了高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也根本用不着大量的“采棉工”。比如，自2015年开始，新疆巴州地区的棉花，大部分已经使用机器采摘。

谎言十一：新疆对少数民族采取同化政策，试图系统性消灭维吾尔文化。

事实真相：

◆新疆维吾尔自治区各民族充分享有保持或者改革本民族的风俗习惯的自由。新疆维吾尔自治区严格遵守宪法和法律规定，高度重视各民族优秀传统文化的保护和发展。

◆新疆各民族文化遗产得到保护。一批代表维吾尔、蒙古、回、锡伯等少数民族优秀历史文化遗产的著名建筑，如喀什阿帕克和卓麻扎、霍城秃黑鲁·帖木尔汗麻扎、昭苏喇嘛庙、和静蒙古王爷府、且末托乎拉克庄园等，均得到了妥善维修和保护。维吾尔木卡姆艺术、柯尔克孜史诗《玛纳斯》等被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”和“急需保护的非物质文化遗产名录”。

◆民族优秀传统文化得到传承。维吾尔族“麦西来甫”、哈萨克族“阿依特斯”、柯尔克孜族“库姆孜弹唱会”、蒙古族“那达慕大会”、锡伯族“西迁节”、汉族“元宵灯会”等民族传统文艺活动广泛开展。一批反映时代巨变的具有浓郁民族特色、地域特点的优秀剧目，如维吾尔剧《艾里甫与赛乃姆》、哈萨克族《阿依特斯》、柯尔克孜族“玛纳斯奇”弹唱《玛纳斯》等相继搬上艺术舞台。

◆新疆维吾尔自治区充分保障各民族在饮食、节庆、婚丧礼仪等方面的风俗习惯。新疆大中城市和有穆斯林群众的小城镇保持一定数量的清真饭馆；在交通要道以及有少数民族职工的单位，设立“清真食堂”或“清真灶”；供应穆斯林群众的牛羊肉，按照其风俗习惯进行宰杀处理、储运销售。各少数民族在自己的传统节日，如“古尔邦节”和“肉孜节”期间，都能享受到法定的节日假期。

◆目前，新疆各民族主要使用10种语言和文字。少数民族文字在司法、行政、教育、新闻出版、广播电视、互联网等公共事务领域广泛使用。新疆人民广播电台现有汉语、维吾尔语、哈萨克语、蒙古语、柯尔克孜语5种语言的12套广播节目。新疆中小学广泛开设了维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语、锡伯语等多个少数民族语言文字课程。中国人民币纸币，上面印有汉语、藏语、维吾尔语、蒙古语和壮语一共5种语言。

谎言十二：新疆一些地区摧毁少数民族墓地。

事实真相：

◆新疆历来充分尊重少数民族丧葬习俗，制定了一系列法规和政策，保障少数民族群众丧葬基本权益。采取划拨专用土地、建立专用公墓等措施，满足有土葬习俗的少数民族丧葬需求，少数民族传统丧葬习惯“站礼、送葬、过乃孜尔”等都得到了保留。

◆随着新疆经济社会发展和人民生活水平提升，各级政府加大公益性墓地的规划建设力度，各民族公墓设施不断完善、环境条件不断改善，个别地方的各民族群众有自发、自愿搬迁墓地的现象。

谎言十三：中国政府把新疆少数民族儿童送进寄宿制学校，“强迫”其与父母分离。

事实真相：

◆《中华人民共和国义务教育法》规定：“县级人民政府根据需要设置寄宿制学校，保障居住分散的适龄儿童、少年入学接受义务教育”。新疆地域辽阔，村镇之间距离较远，学生上学很不方便，学习质量难以保证，家长接送孩子上下学负担很重。为解决这一问题，早在上世纪80年代，新疆就建设了400所寄宿制中小学。近年来，新疆维吾尔自治区与全国一样，按照国家要求对寄宿制学校建设进行科学规划、合理设置，严格遵守国家和自治区相关建设标准，各类学习生活设施设备齐全。实践证明，开展寄宿制教育，已成为新疆加快教育现代化、助力精准脱贫的有力举措，受到各族学生家长的积极拥护。

◆新疆寄宿制学校建设是新疆从自治区实际出发，采取的一项旨在教育扶贫、提高义务教育质量的安排，有助于提高少数民族中小学校教育现代化水平，促进新疆各民族的交往交流。新疆开办寄宿制学校的做法，与中国其他地区，与世界其他国家开办此类学校没有本质不同。

谎言十四：新疆学校用汉语取代民族语言，对他们进行“洗脑”。新疆禁止少数民族学生使用本民族语言，关闭维吾尔语学校。

事实真相：

◆《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定，公民有学习和使用国家通用语言文字的权利，国家为公民学习和使用国家通用语言文字提供条件。新疆在推进国家通用语言文字教育的同时，按照国家中小学课程设置方案要求，也开设了少数民族语言文字课程，充分保障了少数民族学生学习本民族语言文字的权利，有效促进了少数民族语言文化的传承发展。

◆新疆维吾尔自治区使用7种语言开展中小学教育。目前，新疆在学前和中小学全面普及国家通用语言文字教学、加授本民族语言文字的双语教育。学会使用国家通用语言文字，可以更好地融入和适应现代社会，不论学习、找工作，还是交流对话、经商务工都会有更多的便利。

谎言十五：新疆以打击恐怖主义为借口镇压少数民族。

事实真相：

◆据不完全统计，自1990年至2016年年底，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在新疆策划实施了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职，财产损失无法估算，给新疆各族人民带来了深重灾难。

◆面对严峻复杂的反恐形势和各族群众对打击暴力恐怖犯罪、保障生命财产安全的迫切要求，中国新疆积极响应《联合国全球反恐战略》等一系列反恐文件，依照国家反恐法律和自治区相关法律法规，坚持不与特定地域、民族、宗教挂钩，对侵犯公民人权、危害公共安全、破坏民族团结、分裂国家的暴力恐怖活动进行严厉打击。自2014年以来，共打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，新疆已连续4年多未发生暴力恐怖案件。

谎言十六：新疆实行“访惠聚”举措，“民族团结一家亲”和民族团结联谊等活动是为了介入并监视维吾尔家庭。

事实真相：

◆2016年以来，新疆在各族干部群众中开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，110多万各族干部职工与160多万各族群众结对子、交朋友、认亲戚，其中既有汉族干部与包括维吾尔族在内的少数民族群众结对认亲，也有包括维吾尔族干部在内的少数民族干部与汉族群众结对认亲。

◆各族干部群众交往交流交融，相互尊重，相互帮助，广大干部职工充分发挥自身特长优势，积极引导基层群众拓展致富门路，帮助他们解决就医、就业、就学等生产生活中的实际困难，办了许多得民心顺民意的好事实事。据统计，参加“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的干部职工为基层群众捐款9.4亿元，捐物4921万件，办好事实事1803万件。

谎言十七：新疆通过无处不在的摄像头、手机APP、互联网综合信息等高科技手段监控维吾尔族穆斯林。

事实真相：

◆新疆依法在城乡公共区域、主要道路、交通枢纽等公共场所安装摄像头，目的是为了提高社会治理水平、有效预防和打击犯罪，这些措施增强了社会安全感，得到了各族群众的普遍支持。相关措施不针对任何特定民族。

◆运用现代科技产品和大数据方法提升社会治理水平是国际社会通行做法。根据《南华早报》报道，最新研究发现，监控摄像头数量排名全球前十的国家包括英国、德国、法国、荷兰等。

谎言十八：中国驻外使领馆不为海外维吾尔族人换发护照，迫使其回国接受法外拘留或监禁。

事实真相：

◆中国公民的人身自由和出入境权利依法受到保护。只要属于中国籍公民，且自己承认是中国公民，未违反中国法律法规的，均可向居住地的中国使领馆申请换发或补发护照。

◆中国驻外使领馆按照《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国护照法》等法律法规办理相关业务，依法保障包括各民族在内的海外华侨华人合法权益。向中国驻外使领馆提出换发或补发护照申请的中国新疆籍人员，经审批符合有关法律的，已获得受理并批准。

谎言十九：中国政府不许外国记者去新疆采访。

事实真相：

◆新疆属开放地区，根据《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》规定，外国记者在遵守中国法律、履行相应手续前提下，完全可以赴疆采访。不存在中国政府不许外国记者去新疆采访的情况。

◆2018年底以来，共有100多个国家团组1200多人，包括国际组织官员、外交官、媒体记者、宗教领袖访问新疆。

◆2019年9月3日至7日，美国全国广播公司（NBC）记者赴新疆采访报道。

◆2020年12月，英国广播公司（BBC）记者赴新疆库车等地采访报道。

谎言二十：联合国人权高专访问新疆会受到限制。

事实真相：

◆中方欢迎联合国人权高专巴切莱特访华并参访新疆，并一直同联合国方面保持密切沟通。

谎言二十一：新疆镇压伊斯兰教，压制宗教信仰自由。

事实真相：

◆尊重和保护宗教信仰自由是中国政府长期坚持的一项基本政策。《中华人民共和国宪法》第三十六条规定：中华人民共和国公民有宗教信仰自由。宗教信仰自由的宪法原则在新疆得到全面落实，新疆公民宗教信仰自由权利得到充分保障，信教公民的宗教感情、信仰需求以及习俗得到充分尊重，合法的宗教活动得到法律保障，宗教文化遗产得到有效保护。

◆新疆翻译出版了汉文、维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文等4种文字的《古兰经》《布哈里圣训实录精华》等宗教经典书籍，为各族信教群众获得宗教知识提供便利。

◆新疆维吾尔自治区政府自1996年以来，除2020年因新冠肺炎疫情原因取消外，每年均安排包机，并在出入境、医疗、餐饮等方面提供高质量服务，确保朝觐活动安全有序，保障当地有条件的各族穆斯林顺利完成朝觐功课。

谎言二十二：新疆大规模拆除清真寺。

事实真相：

◆新疆清真寺数量完全可以满足信教群众的正常宗教需求。新疆各级政府并持续改善清真寺公共服务条件，政府出资实施“七进两有”（水、电、路、气、讯、广播电视、文化书屋进清真寺，主麻清真寺有净身设施、有水冲厕所）、“九配备”（配备医药服务、电子显示屏、电脑、电风扇或空调、消防设施、天然气、饮水设备、鞋套或鞋套机、储物柜），深受广大宗教界人士和信教群众的欢迎。

谎言二十三：新疆“迫害”宗教人士。

事实真相：

◆新疆加强教职人员培养培训，现有自治区伊斯兰教经学院及喀什、和田、伊犁等8所分院和新疆伊斯兰教经文学校共10所宗教院校，每年招收一定数量的本科、大专、中专学生，办学规模达到3000余人。

谎言二十四：新疆禁止穆斯林封斋。

事实真相：

◆新疆各族穆斯林按照教义、教规和传统习俗，在清真寺及在自己家里进行的封斋、过伊斯兰教节日等正常宗教活动，都完全按个人意愿进行，从来没有任何人干涉，也没有受到任何限制。

◆每年斋月期间，穆斯林群众封斋或不封斋完全是个人的自由。新疆各级政府全力保障开斋节等节日市场供应及宗教活动安全。

（新华社北京2月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 10 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)