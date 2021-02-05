塞尔韦斯特·沙法什

中国特色社会主义制度是中国减贫事业取得巨大成就的关键。这一制度根植于中华优秀传统文化，适应中国国情，符合中国民众的需求和期待

新冠肺炎疫情发生后，全球减贫事业面临更严峻形势、更艰巨任务。联合国2030年可持续发展议程中的首要目标就是在全世界消除一切形式的贫困，中国在扶贫减贫工作中取得的巨大成就证明了这完全是可以实现的。

上世纪70年代末我首次到访中国时，中国贫困人口为7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。2020年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽、消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口摆脱贫困。在短短40多年里让这么多人实现脱贫，这是了不起的人间奇迹。

上世纪90年代初我作为外交官到上海工作，那时的浦东还是一片荒地，当地的农民生活比较困难。十几年后，我担任波兰驻上海总领事时，浦东已经拥有世界顶级的建筑群，上海也成为真正的国际大都市，这是中国经济社会快速发展的一个缩影。

中国特色社会主义制度是中国减贫事业取得巨大成就的关键。这一制度根植于中华优秀传统文化，适应中国国情，符合中国民众的需求和期待。中国政府一直将扶贫减贫作为工作重点之一，制定了可操作性强的扶贫政策。中国将资源有针对性地投入到扶贫减贫工作中，为农村和农民提供指导和帮助，并建立了覆盖全民的社会保障体系。中国的减贫事业充分发挥了中国共产党的组织优势，有针对性的对口扶贫、定点扶贫工作落实得比较好，同时充分利用了互联网等新技术的后发优势，让一些经济欠发达地区找到了脱贫新路径。

作为世界上最大的发展中国家，中国已成为全球减贫事业的引领者，为其他发展中国家树立了典范。越来越多国家开始关注中国扶贫减贫的成功经验。近年来，中国与很多发展中国家开展实实在在的扶贫合作，中国改善农村基础设施条件、提高农村公共服务水平和提升农户自我发展能力的减贫经验在许多国家开花结果，取得了良好成效。我认为，中国的减贫经验能为世界减贫事业提供具有现实意义的方案。近年来，我也不断通过翻译和写作积极向世界介绍中国扶贫和经济社会发展经验。

今年是中国共产党成立100周年。不寻常的百年奋斗，使中国成为世界第二大经济体，一步步实现摆脱贫困、奔向小康的梦想。从任何一个角度看，这都是人类历史上最振奋人心的故事之一。我衷心祝愿中国发展得越来越好，为世界和平与发展事业贡献更多力量。

（作者为波兰前驻上海总领事）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)