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中国裁军大使：美俄无条件延长双边核裁军条约是唯一正确选择

2021年02月05日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔2月4日电 （记者张朋辉）在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）2月4日全会上，美国和俄罗斯代表介绍了两国延长《新削减战略武器条约》的情况。中国裁军大使李松发言，对美国和俄罗斯如期延长《新削减战略武器条约》表示祝贺。

李松说，美国政府换届后，美国响应俄罗斯倡议，与俄方迅速就无条件延长该条约达成一致，双方并及时履行了各自国内程序。这充分说明，无条件延长这项重要的双边核裁军条约是唯一正确选择，符合美俄共同利益，有助于维护全球战略稳定。美俄作为拥有最大核武库的国家，根据国际社会长期共识，继续切实履行核裁军特殊、优先责任，在延长该条约基础上进一步大幅、实质性削减核武库，是国际社会共同期待，也将为最终全面彻底核裁军创造条件。

李松表示，中方愿在平等和相互尊重基础上，与包括美俄在内的核武器国家就战略安全问题开展双边对话、增进战略互信，并在五核国机制、《不扩散核武器条约》审议进程和裁谈会等多边机制积极开展对话与合作，致力于维护全球战略稳定，促进国际和平与安全，推动国际军控、裁军和防扩散进程。

(责编：燕勐、常红)

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