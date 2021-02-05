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泛美卫生组织：有3种变异新冠病毒在美洲传播

2021年02月05日09:05 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月3日电（记者谭晶晶）泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安在该组织3日发表的公报中说，目前美洲地区确认发现3种变异新冠病毒的感染病例，分布在20个国家，这引发了人们对疫情可能加剧的担忧。

据公报介绍，在过去一周，整个美洲地区有超过180万人感染新冠病毒，死亡病例数超过4.7万。在北美洲地区，美国和加拿大的新增感染病例数有所减少，但墨西哥的新增确诊病例数和死亡病例数继续增加。中美洲地区，危地马拉和洪都拉斯病例数持续上升。加勒比海地区大部分国家病例数增幅有所放缓，但多米尼加、海地、波多黎各、古巴等地新增感染病例仍比较多。南美洲地区几乎所有国家新增感染病例数都呈上升趋势。

艾蒂安表示，在一些曾有效控制疫情的国家和地区，近期出现疫情反弹，这警示了遏制病毒传播不是一朝一夕的工作，而是需要持续努力推进。

另据美国疾病控制和预防中心2日更新的数据，美国共报告546例变异新冠病毒感染病例，分布在30多个州，其中有541例感染了英国报告的变异病毒B.1.1.7，有3例感染了南非报告的变异病毒B.1.351，有2例感染了巴西报告的变异病毒P.1。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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