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中国驻比利时使馆向在比同胞发放第二批“春节包”

2021年02月05日09:01 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔2月3日电（记者潘革平）中国驻比利时大使馆3日在布鲁塞尔正式启动“浙里有爱·四海迎春”比利时站新春送福活动，同时举行第二批“春节包”发放仪式。

中国驻比利时大使曹忠明表示，此次“春节包”由使馆和新春送福活动参与方送出，物品虽然不算多，但个个充满爱意，传递着国内亲人的温暖关怀和诚挚祝福，希望能够帮助侨胞、留学生朋友抗击疫情，欢度春节。同时，比利时当前疫情形势仍然复杂严峻，希望在比侨胞和留学生克服松懈思想，切实做好疫情防控，在全力维护好自身健康安全的同时，为促进中比友谊作出新贡献。

“浙里有爱·四海迎春”新春送福活动由浙江省侨办、侨联联合海外浙江籍侨团共同举办。比利时站活动组织者之一、比利时中国和平统一促进会会长朱海安表示，此次活动由该会和比利时国际中餐业联合会牵头承办，共有13家浙籍侨团参与，向有需要的在比侨胞和留学生送去666份“春节包”。

比利时国际中餐业联合会主席杨丐镜以及留学生代表纷纷表示，“春节包”让大家感受到暖暖的亲情和浓郁的中国年味儿，增强了携手抗疫、共克时艰的信心。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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