新华社罗马2月4日电（记者陈占杰）意中商会主席斯特莱巴拉瓦日前表示，中国为世界树立应对新冠疫情冲击的榜样，中国发展将对意经济起到带动、促进作用。

斯特莱巴拉瓦是在中国驻米兰总领馆和意中商会3日共同举办的一个线上活动上做上述表示的。当天，双方共同举办“友谊的故事——迈向中意关系下一个50年”线上活动暨《友谊的故事》新书发布会。

斯特莱巴拉瓦说，当今世界正经历困难和挑战，人们应对未来充满信心和希望，蓄积力量、并肩前行。他说，意中商会愿为两国企业对接搭建桥梁、提供支持。

意中基金会主席博塞利在致辞时说，中方以开放姿态为全球企业提供良好营商环境和机遇。面对疫情冲击，中国经济展现强大韧劲和修复力，成为全球唯一正增长的主要经济体。相信意中友谊道路会越走越远，双方互尊互信的友好故事将一直谱写下去。

中国驻米兰总领事宋雪峰说，中意建交以来，友好合作硕果累累。面对新冠疫情冲击，两国守望相助、共克时艰。许多意大利企业成为第三届中国国际进口博览会上的亮点。中欧班列密切两国经贸联系。希望双方加强交流合作，开启中意关系下一个50年。

中国人民对外友好协会会长林松添等通过短视频方式，聚焦地方交流合作，挖掘务实合作潜力，共商推动中意关系深入发展。

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