中国驻俄大使同旅俄华侨华商代表举办线上新春团拜会（人民网 屈海齐 摄）

人民网莫斯科2月4日电（屈海齐、李明琪）当地时间3日，中国驻俄罗斯大使张汉晖同旅俄华侨华商代表举办线上新春团拜会，使馆外交官、旅俄华侨华商代表约40人参加，约200人观看直播。

张汉晖大使首先转达了党中央、国务院对广大旅俄华侨华商的新春祝福和亲切问候。他表示，在2020年，中国抗击疫情取得重大战略胜利，GDP总量历史上首次突破100万亿，增速2.3%，是全球唯一正增长的主要经济体，近一亿贫困人口全部脱贫，取得的成绩足以载入史册，每一名中华儿女都为伟大祖国取得的辉煌成就感到由衷的骄傲和自豪。

张汉晖大使指出，面对百年变局和世纪疫情的考验，中俄两国密切协作，坚定维护两国安全和发展利益，双方在抗击疫情方面守望相助，虽有疫情影响，但双边贸易额仍保持千亿美元规模，各领域务实合作深入开展，各大项目稳步推进，中俄科技创新年成功举办，中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续昂首向前。

张汉晖大使表示，2020年旅俄侨胞发扬伟大的抗疫精神，同舟共济、科学防疫。疫情之初，侨胞们心系祖国，筹集运回大量物资，为国内取得抗疫斗争的伟大胜利贡献力量；新冠疫情在俄出现后，各商会、侨团在驻俄使领馆的带领下团结抗疫，互帮互助，保持乐观、理性、坚韧的态度，始终稳在俄罗斯各地，以执着的坚守为引领旅俄同胞科学应对疫情发挥重要作用。

张汉晖大使指出，2021年是中国共产党建党100周年，同时也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，他希望广大旅俄同胞铆足干劲朝着第二个百年目标迈进，继续为中俄两国关系发展添砖加瓦。中国驻俄使馆将继续全力协助在俄中国公民抗击疫情，积极致力于维护每一位华商的健康安全和合法权益。张汉晖大使希望旅俄中国公民在春节期间继续做好防护，减少聚集和不必要流动，防止疫情传播和蔓延，同时希望所有在俄中国公民在困难中寻找机遇，充分发挥自身优势，科学防疫，共克时艰。张汉晖大使最后祝愿在俄中国同胞新春快乐，身体健康，诸事顺遂，大吉大利。

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