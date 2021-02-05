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巴赫发出邀请：2022，北京见

2021年02月05日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京2月4日电（记者苏斌 王梦 姬烨）北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，国际奥委会主席巴赫向各国家（地区）奥委会及各位运动员发出邀请：2022，北京见。

在瑞士洛桑奥林匹克之家，巴赫在奥林匹克运动创始人皮埃尔·德·顾拜旦的办公桌上签署邀请函，邀请各国家（地区）奥委会及各位运动员参加北京2022年冬奥会。

他说，一年后的今天，北京将书写历史，成为有史以来第一个既举办过夏季奥运会、又举办冬季奥运会的双奥之城。北京2022年冬奥会将是一个伟大时刻，秉持和平、团结和友谊的精神，将全世界凝聚在一起。

“北京冬奥会将使中国人民与世界紧密相连。北京及其周边地区将成为奥林匹克冰雪运动中心。”巴赫说。

巴赫表示，北京2022年冬奥会将帮助中国实现带动3亿人参与冰雪运动的愿景。“大家从出色的赛事筹办，就足以感受到中国人民对冬季运动的热情。”他说，“中国明年将迎来全球顶尖的冬季项目运动员，届时全世界都将见证这种热情。中国人民热情好客、工作高效我们已多次见证，我们对此也万分期待。”

巴赫说，我们的中国伙伴和朋友将举办一场卓越的冬奥盛会。此次盛会将永久改变冬季运动的面貌。承前启后，继往开来，北京2022年冬奥会将改变整个世界的冬季运动景象。

“我们已经充分见证中国如何克服新冠肺炎疫情影响。中国举办方将与国际奥委会通力合作，确保北京冬奥会安全举办。我们对此深信不疑。”

巴赫表示，每次访问中国，中国人民对北京2022年冬奥会的热情与支持都让他印象深刻。“这就是我们充满信心的源泉：中国已经准备好了，欢迎来自全世界的顶尖冬季项目运动员，共同呈现一届令人难忘的北京2022年冬奥会。我们大家都十分期待这场全球体育盛会。2022，相约北京。”

巴赫最后用中文说：“2022，北京见。”

北京冬奥会将于2022年2月4日至20日举行，共设7个大项、15个分项、109个小项。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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