新华社北京2月4日电（记者王宾、孙楠）外交部发言人汪文斌4日在例行记者会上表示，中方愿为促进新冠疫苗公平分配尽一分力，推动疫苗成为广大发展中国家用得上、用得起的公共产品。

有记者问：全球疫苗免疫联盟表示，“新冠肺炎疫苗实施计划”的目标是今年上半年向贫穷国家分发至少3.3亿剂疫苗。你3日宣布中方将向“实施计划”提供1000万剂疫苗，能否进一步介绍具体安排？能否透露疫苗价格等细节？

汪文斌表示，当前各国疫情防控形势依然严峻，中国自身也面临巨大的疫苗接种需求。“但我们愿尽己所能，克服困难，为促进疫苗公平分配尽一分力，推动疫苗成为广大发展中国家用得上、用得起的公共产品，而不是少数国家享有的‘奢侈品’。”

汪文斌说，我们希望国际社会有能力的国家都能积极行动起来，以实际行动支持“实施计划”，帮助发展中国家及时获得疫苗，为国际社会早日战胜疫情作出积极贡献。

“关于疫苗价格问题，采用不同技术路线的疫苗成本不尽相同，但有一点是明确的，那就是中方一定会坚持疫苗作为全球公共产品的属性，以公平合理的价格向世界提供。”他说。

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