人民网巴黎2月4日电 （记者何蒨） 2月3日，中国驻法国大使卢沙野出席由中欧国际工商学院（CEIBS）举办的“中欧投资协定”在线研讨会，研讨会由中欧国际工商学院徐波博士主持，欧盟驻华代表团团长郁白、前世贸组织总干事拉米、中欧国际工商学院副院长丁远、巴黎工商会主席柯林及法国国家投资署主席杜福尔克作为发言嘉宾出席研讨会。

卢沙野大使在致辞中表示：“中欧投资协定谈判如期完成是中欧关系史上的一件大事。协定对标国际高水平经贸规则，是一项平衡、高水平、互利共赢的协定，协定将有力推动中欧双向投资的高质量发展，为中欧企业提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障和更光明的合作前景。协定的达成展现了中国全面开放的坚定决心，将实现协定与中国《外商投资法》确立的外资负面清单管理体制全面对接。协定的达成也将为世界经济复苏注入新动力，有力提振国际社会对经济全球化和自由贸易的信心，有助于拉动‘后疫情时代’世界经济增长。”

卢沙野大使指出：“中欧投资协定具有重要的政治意义，为中欧全面战略伙伴关系进一步发展注入了强劲动力。中欧分处亚欧大陆两端，双方深化合作、携手共进，对彼此、对亚洲和欧洲乃至对全世界的发展都具有非凡的地缘战略意义。如果整个欧亚大陆的国家都实现了发展繁荣，不仅是中欧‘双赢’，更是人类‘共赢’。”

卢沙野大使强调：“协定谈判完成不是终点，而是新的起点。协定的达成符合中国高质量发展和全面建设现代化的需要。中国推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，绝不是自我封闭之举，而是为了充分挖掘国内市场潜力，畅通国内国际双循环，推动更高水平的对外开放。中国在中欧投资协定中所作出的承诺，大部分是中国高水平对外开放的主动选择，将惠及中欧以及全球企业。希望欧洲和法国企业抓住机遇，在中国取得更大的发展，给双方人民带来更多实实在在的好处。也希望欧方以更加积极的态度，同中方相向而行，尽快完成批约工作，让双方企业尽早受益。”

其他参会嘉宾均高度评价中欧投资协定谈判如期完成，认为这为新冠肺炎疫情笼罩的世界经济带来了重大利好。协定在开放广度、深度和力度方面均前所未有，是一项与时俱进、面向未来的21世纪投资协定，不仅将为中欧双向投资开辟广阔前景，也将为中欧和世界经济复苏注入更多活力，为维护全球自由贸易和多边主义注入正能量。欧洲企业高度重视中国市场，将获得更大的市场准入和更好的营商环境，在电动汽车、电子科技、公共卫生、环境保护等领域迎来更多投资机遇，在华发展前景更加光明。希望中欧双方共同努力推动批约进程，使协定尽早生效。

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