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巴基斯坦医护人员收到中国疫苗后一谢三连

2021年02月05日08:44 | 来源：新华社
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新华社伊斯兰堡2月4日电 中国援助巴基斯坦新冠疫苗抵达两天后，这批疫苗就马不停蹄地被运往巴各地，并于3日正式在全国范围内为一线医务工作者接种。

2月3日，巴基斯坦“国家新冠免疫计划”在巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心启动，信德省、旁遮普省、俾路支省等方面以视频连线方式参与了启动仪式。

在启动仪式上，三名代表伊斯兰堡不同医疗机构的巴一线医务人员在当地和国际媒体的聚光灯下接种了中国捐赠的新冠疫苗。

2月3日，在巴基斯坦伊斯兰堡的巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心，一名医务人员展示中国捐赠的新冠疫苗。新华社记者刘天摄

巴基斯坦医学科学院医务人员里兹瓦娜·亚斯明在接种疫苗后对新华社记者表示，她自2020年7月以来一直在新冠隔离和重症病房工作。亚斯明对中国在巴基斯坦遇到困难时伸出援手表示感谢，并呼吁巴基斯坦民众都选择接种新冠疫苗以尽快控制疫情。

贾韦德·伊克巴尔是伊斯兰堡地区健康办公室的新冠肺炎警戒小组的成员。他和同事们通过流行病学调查，检测出了超过10000例新冠病毒阳性病例。他在接种疫苗后告诉新华社记者，自己非常高兴和荣幸能首先接种来自中国的新冠疫苗，很高兴巴中两国政府在疫苗合作上站在一起，他还呼吁更多的一线医务人员接种疫苗。

法赫德·马哈茂德是世发国际医院负责检测新冠病毒的医务人员。他说，巴中两国是紧密的朋友，非常好的朋友，建议所有一线医护人员都接种疫苗。这款疫苗经过了很多测试，因此很安全。

2月3日，在巴基斯坦伊斯兰堡的巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心，一名一线医务人员（右）接种中国捐赠的新冠疫苗。新华社记者刘天摄

巴规划、发展与特别项目部长阿萨德·奥马尔在仪式上说，巴一线医务人员为抗击疫情作出巨大牺牲和贡献，巴政府将确保为一线医务人员接种新冠疫苗以保障他们的工作安全。

奥马尔还在仪式上再次感谢中国。这已经是中国援巴疫苗抵达后，包括巴总理、外交部长等不同官员在不同场合第四次感谢中国了。

奥马尔说：“中国疫苗将有效帮助巴基斯坦民众降低感染风险，我们对此很有信心”。他在仪式后告诉新华社记者，他在阿联酋的侄女说，尽管阿联酋现在有多款新冠疫苗，但是很多人选择接种中国新冠疫苗，当地民众对中国疫苗非常有信心。

中国政府向巴基斯坦捐赠的一批新冠疫苗1日在伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴方，这是中国政府对外提供的第一批新冠疫苗援助。2日，在巴基斯坦总理伊姆兰·汗的见证下，一名医务人员接种了中国援助的新冠疫苗。伊姆兰·汗对中方向巴基斯坦提供疫苗援助表示感谢。（记者：李浩、刘天；视频：蒋超；编辑：刘阳、王丰丰）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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