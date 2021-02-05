新华社巴黎2月4日电（记者唐霁）2021年“欢乐春节”线上系列活动4日在“云端”同法国民众见面。

此次活动由巴黎中国文化中心和中外文化交流中心共同承办，将持续至26日。据介绍，活动期间，主办方将围绕春节传统文化内涵，通过虚拟展、线上音乐会、微课堂、工作坊等形式，展示节日民俗、民乐、剪纸动画等中国特色节日文化。各项活动将陆续登陆巴黎中国文化中心官网、微信公众号、海外社交媒体平台等。

巴黎中国文化中心主任佘明远在接受记者采访时表示，春节活动在法国已经家喻户晓，成为许多法国民众每年翘首以盼的盛事。受欧洲疫情影响，今年活动采取线上形式举行，希望中法民众在热闹的线上体验与火热互动中，共同感受喜庆祥和的新年气氛，为两国人民传统友谊注入新内涵新感受。

4日，开幕音乐会等活动上线后，法国观众反响热烈，纷纷在巴黎中国文化中心海外社交媒体账号上留言。网友哈瓦讷·莱说，“节目中冰天雪地的场景搭配春节再合适不过了。”网友莉迪娅·拉欧阿里表示，“感谢分享，美食工坊的节目看得我很有胃口！”

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