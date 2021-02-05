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加拿大政府将“骄傲男孩”列为恐怖组织

2021年02月05日08:42 | 来源：新华网
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加拿大政府3日宣布将13个团体列入恐怖组织名单，并誓言打击一切形式的暴力极端主义和恐怖主义。被列入名单的包括参与今年1月美国国会山骚乱的白人至上主义团体“骄傲男孩”。

加拿大政府在通报中写道，“骄傲男孩”成员公开鼓动、策划和实施暴力活动，经常到“黑人的命也是命”抗议现场捣乱，在1月6日美国国会山骚乱事件中更是起到关键作用。

按美联社说法，加拿大是第一个将“骄傲男孩”列为恐怖组织的国家。

加拿大政府在通报中说，尽管“骄傲男孩”在加拿大没有惹过乱，但情报官员对它的担忧与日俱增。

“骄傲男孩”成立于2016年，创始者是一名居住在美国的加拿大公民。这一团体在加拿大和其他国家有分支，在美国主要城市有分部。

一名不愿公开姓名的加拿大官员告诉美联社，加拿大方面早就盯上“骄傲男孩”，一直在搜集相关情报，美国国会山骚乱事件给加方作出最终决定增添了有力证据。

1月6日，时任美国总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，造成5人死亡。

加拿大公共安全和应急部长比尔·布莱尔说，“骄傲男孩”在美国国会山骚乱事件中“露出了真面目”，“他们的意图和暴力倾向相当明显”。

骚乱过后，美国联邦调查局着手调查“骄傲男孩”等极右翼团体在事件中的作用。美国警方已逮捕至少8名“骄傲男孩”成员，他们均涉嫌参与当天的暴力活动。

在被记者问及美国政府会否也将“骄傲男孩”列为恐怖组织，白宫新闻秘书珍·普萨基回应说，美方正在评估国内极端主义，“评估结束后我们才能作决定”。

根据加方的制裁规定，这一团体在加拿大的资产或将被没收；任何人不得向该团体捐款或者购买该团体周边产品；其成员如果有暴力行为，将受到涉恐指控和更严格判罚。（王宏彬）【新华社专特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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