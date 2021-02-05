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整治极端主义思想 美军要搞“停练整顿”

2021年02月05日08:38 | 来源：新华网
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美国国防部长劳埃德·奥斯汀3日要求美军今后60天内举行专项行动，整治军中存在的极端主义思想问题。

【予以重视】

国防部发言人约翰·柯比3日说，奥斯汀当天与美军参谋长联席会议主席马克·米利和各军种部长举行会议，讨论整治军中极端主义。奥斯汀说，军中存在极端主义思想“不是小问题”，他要求全军今后60天内“停练整顿”，专门解决这一问题。

柯比说，一些现役和退役军人参与1月6日暴力冲击国会大厦事件，这让军方领导人“警醒”。

作为美国首名非洲裔国防部长，奥斯汀1月22日在国会提名听证会上说，有必要肃清军内“种族主义者和极端人员”，军队的任务是不让美国受到敌人伤害，“但是如果敌人潜伏在我们中间，我们就无法做到”。

“这种人或许很少，但是也可能比我们预想的多，”奥斯汀在3日的会议上要求“各军种、各司令部、各部队花时间与官兵进行必要的讨论”。

美军通常会在飞机舰船检修时安排“停练整顿”，一般持续一天或更久。在此期间，官兵往往被组织学习安全条例。

国防部没有说明奥斯汀此次要求“停练整顿”持续多久，也没有说明上级军官应如何与下级做“必要的讨论”。

柯比说需要做的事情还有很多，国防部正在编纂相关培训材料，或许会为肃清军中极端主义成立专门工作组。

【说易行难】

美国国防部在新闻通稿中承认，肃清军中极端主义是个“棘手”任务：首先要界定哪些行为属于极端主义活动；其次，为了找出极端人员可以采取何种手段。

依照美军守则，服役人员不能倡导极端主义者、种族优越论者、犯罪帮派的主张，也不能参与上述人员的相关活动。这些活动可能表现为筹款、组织活动、培训人员、分发物资、穿着特定服装等多种形式。

美联社评论，和消除种族主义以及对女性的暴力行为一样，根除军中极端主义也是件难事。路透社说，不清楚奥斯汀的命令是否只是象征性表态，意在表明自己认识到并致力于解决问题，也不清楚这一命令会否影响今后一段时间美军执行总统部署的任务。（郭倩）【新华社专特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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