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“超级碗”将至 福奇劝美民众别大搞聚会

2021年02月05日08:36 | 来源：新华网
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美国总统首席医疗顾问安东尼·福奇3日通过电视媒体告诫美国民众，为避免感染新冠病毒，7日举行美国职业橄榄球大联盟年度总决赛（“超级碗”）那天不要大搞聚会。

今年的“超级碗”将在佛罗里达州坦帕湾雷蒙德·詹姆斯体育场举行。“超级碗”是美国收视率最高的电视节目之一，被中国媒体称为“美国春晚”，去年吸引逾一亿观众。不过，去年“超级碗”举办大约六周后，受疫情影响，美国开始限制举办体育赛事等活动。

福奇3日做客美国全国广播公司《今日》节目，告诫民众今年不宜为观看“超级碗”而大搞聚会。他说，“超级碗”在美国是大事，但是今年情况特殊，“和亲友一起在家观看赛事就好，现在不是举行盛大聚会的时候”。

福奇说，经验表明，遇有这种热闹活动或节日，比如圣诞节、新年夜、感恩节等，新冠确诊病例就会出现一波增长。

预计有大约2.5万人出现在今年“超级碗”举办地雷蒙德·詹姆斯体育场，包括7500名已经接种新冠疫苗的医护人员。

福奇不认为该体育场会发生群体感染事件。他告诉美国广播公司电视节目《早安，美国》：“我相信人们在座位区会分开坐、戴口罩。”（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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