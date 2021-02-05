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美专家小组建议推迟驻阿美军撤离计划

2021年02月05日08:35 | 来源：新华网
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美国一个跨党派专家小组3日建议，美国应当紧急重启与阿富汗塔利班的对话，推迟美军全面撤离阿富汗的期限。

阿富汗问题研究小组在一份报告中建议，“如果塔利班没能明确满足多哈协议规定的条件，美国应当避免在2021年5月前匆忙撤军”。那样做“可能导致阿富汗爆发新内战，促使反美恐怖组织重整旗鼓，继而威胁我方国土”。

美国政府与塔利班2020年2月在卡塔尔首都多哈签署协议。依据协议，驻阿美军、驻阿北大西洋公约组织联军士兵在2021年5月前撤离，塔利班承诺不允许其成员以及“基地”组织等其他极端和恐怖组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

阿富汗问题研究小组说，塔利班“未能展示它有能力甚至愿意”履行与“基地”组织断绝关系的承诺。尽管阿富汗塔利班并非专门袭击美国目标的跨国恐怖组织，但它从“基地”组织“接受援助”。

这一说法与美国军方表态一致。美国国防部发言人约翰·柯比上周说，塔利班未能履行其与恐怖组织断绝关系以及停止袭击阿安全部队的承诺，美国政府正在审视阿富汗政策。

这个专家小组说，在未达成和平协议的情况下，驻阿美军全面撤离将促使各类极端组织逐渐重新壮大，可能在18个月至3年内“有能力袭击美国本土”。

截至去年7月，驻阿美军从1.4万人缩减至8600人，后来又缩减至大约4500人。美国总统约瑟夫·拜登就职前几天，时任总统唐纳德·特朗普再把驻阿美军缩减至2500人。这一规模为2001年以来美国在阿驻军规模最低水平。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。特朗普出任总统后誓言加紧结束这场“无休止的战争”。美国国会2019年12月表决设立阿富汗问题研究小组。

这一专家小组主要成员、美军参谋长联席会议前主席约瑟夫·邓福德认为，与其设定全面撤军时间表，不如把驻阿美军数量与和谈进程等情况挂钩。按照他的说法，研究小组已向拜登政府官员提出建议，后者认为建议有益。

阿富汗政府与塔利班上月恢复和平谈判，但进展甚微。（陈丹）【新华社专特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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