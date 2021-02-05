日本东京奥运会组织委员会主席森喜朗4日就前一天的涉嫌歧视女性言论表达歉意，但无意辞职。

森喜朗3日出席日本奥林匹克委员会全体会议，谈及这一组织将女性理事比例提高到40%的计划，称那会“浪费时间”。日本奥委会理事会现有25人，其中女性5人。

《朝日新闻》报道，森喜朗当时举例说，他曾任会长和名誉会长的日本橄榄球协会曾因增加女性理事，开会时间长了一倍。

“那是轻率的言论，我要表示歉意，我无意蔑视女性，”森喜朗4日接受共同社电话采访时说，他注意到公众要求他辞职的呼声，如果这一争议或者他牵涉的任何其他争议对东京奥运会造成负面影响，他会辞职。

美联社报道，在日本政界以及商界管理层，女性比例普遍偏低。

4日晚些时候，森喜朗在记者会上正式道歉，承认自己的言论有违奥林匹克精神，但强调“无意辞职”。他表示，自出任奥组委主席以来，为确保东京奥运会成功举办，“我一直努力工作，已付出7年心血”。

日本内阁官房长官加藤胜信说，他不了解森喜朗言论的具体内容，但日本政府致力于促进性别平等，将继续推动提高女性在体育组织领导层中的地位。

东京都知事小池百合子说，优秀女性非常多，让女性参与决策过程“理所当然”。她认为有人“发言时间太长”与性别无关。（胡若愚）【新华社微特稿】

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