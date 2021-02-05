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拜登政府重申暂不与马杜罗对话

2021年02月05日08:34 | 来源：新华网
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　　美国国务院发言人内德·普赖斯3日重申，总统约瑟夫·拜登领导的新一届政府近期不会与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗对话。

　　普赖斯说，美国继续承认委内瑞拉反对派代表、前议会主席胡安·瓜伊多为“临时总统”。

　　普赖斯没有呼吁马杜罗离任或下台，但他明确表示拜登政府目前拒绝与马杜罗政府对话。被问及如果情况改变、未来双方对话的可能性时，他说：“我是在讲当前政策，近期我们肯定不期待同马杜罗有任何接触。”

　　美国继续给瓜伊多撑腰，而欧洲联盟上周给瓜伊多“降级”，不再承认瓜伊多为委“临时总统”，但视他为委政治进程的“特殊对话方”，同时重申不承认委内瑞拉去年底举行的议会选举。这场选举遭到多个反对派政党抵制，执政党竞选联盟获胜。

　　委内瑞拉反对派联盟在2015年议会选举中赢得多数席位。委最高法院认定选举存在舞弊，裁定议会处于“非法状态”。马杜罗2018年5月赢得连任，但美国等国支持委反对派关于总统选举舞弊的说法，认可瓜伊多2019年1月自封“临时总统”。

　　马杜罗政府和委最高法院谴责瓜伊多图谋政变。委内瑞拉议会去年1月投票表决，反对派议员路易斯·帕拉当选议会主席，取代瓜伊多。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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