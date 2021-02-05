人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

驳回美国反对 国际法院受理伊朗诉讼

2021年02月05日08:33 | 来源：新华网
小字号

国际法院3日裁定，这一联合国主要司法机关对“伊朗诉美国违反1955年友好条约案”具有管辖权，美方反对无效。

国际法院院长阿卜杜勒-卡维·艾哈迈德·优素福说，法院“最终认定”对本案具有管辖权，法官们“一致驳回”美方以本案争议事项与1955年《友好条约》无关为由提出的“初步反对”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫称这是伊方“又一场法律胜利”，“该是美国履行国际义务的时候了”。

美国国务院发言人内德·普赖斯说，美方对国际法院裁定“失望”。“在本案下一阶段，我们将解释为何伊朗的主张毫无根据。”

伊朗2018年7月就时任共和党籍总统唐纳德·特朗普领导的美国政府退出伊朗核问题全面协议、恢复对伊制裁向国际法院提起诉讼，指控美方这些举动违反两国1955年签订的《经济关系和领事权利友好条约》。

美方主张，国际法院对本案没有司法管辖权，不应受理，同时主张有必要制裁伊朗，理由是伊朗对国际安全构成“严峻威胁”。

国际法院2018年10月就本案发布“临时措施”、即初步裁决，要求美国取消针对伊朗的部分制裁，主要涉及进口食品、农产品、药物、医疗器械和“事关民航安全的”客机零部件及设备。美国随后宣布终止《友好条约》。

法新社报道，国际法院可能需要几个月甚至几年才会对本案作出最终裁决。

国际法院设在荷兰城市海牙，1946年正式开始运作，负责审理各国就国家间争端向法院提交的诉讼案件，裁决具有法律约束力，但无法强制当事国执行。

美国现任民主党籍总统约瑟夫·拜登支持重返伊核协议，但坚持要求伊朗先完全恢复履行协议，取消扩大铀浓缩活动等反制措施。（胡若愚）【新华社专特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部