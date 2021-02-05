新华社达喀尔2月4日电（记者邢建桥）巴马科消息：中国驻马里大使馆于4日中国农历“小年”之际向旅马侨民发放“春节包”。

中国驻马里大使朱立英在讲话中说，使馆积极践行“以人为本、外交为民”理念，继2020年马里新冠疫情最吃紧、物资最短缺时向全体侨民发放4000份“健康包”后，今天在春节前夕再次发放“春节包”，主要对象是身体状况欠佳、家中有老人小孩、生活困难等三类人群，体现了党中央和国务院对旅马侨民的关心关爱，饱含着祖国对海外游子的牵挂和关怀。

朱立英肯定和赞扬绝大多数旅马侨民和中资机构人员积极响应号召，落实“非必要、非紧急，不旅行”倡议，以实际行动降低疫情传播风险，维护国内疫情防控大局，守护自身和家人健康。

马里主要侨领和侨团代表表示，感谢使馆一直以来对侨胞的关心，特别是在新冠疫情暴发后积极践行“人民至上、生命至上”理念，为确保侨民生命安全和身体健康所做大量工作。他们说，使馆在春节前发放的“春节包”，既是“健康包”，又是“防疫包”，还是“暖心包”，让旅马侨民真切感受到节日氛围和家的温暖。

“春节包”内包含大使慰问信、洗手液、口罩、糖果和对联等物品。

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