人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国驻马里大使馆向旅马侨民发放“春节包”

2021年02月05日08:32 | 来源：新华社
小字号

新华社达喀尔2月4日电（记者邢建桥）巴马科消息：中国驻马里大使馆于4日中国农历“小年”之际向旅马侨民发放“春节包”。

中国驻马里大使朱立英在讲话中说，使馆积极践行“以人为本、外交为民”理念，继2020年马里新冠疫情最吃紧、物资最短缺时向全体侨民发放4000份“健康包”后，今天在春节前夕再次发放“春节包”，主要对象是身体状况欠佳、家中有老人小孩、生活困难等三类人群，体现了党中央和国务院对旅马侨民的关心关爱，饱含着祖国对海外游子的牵挂和关怀。

朱立英肯定和赞扬绝大多数旅马侨民和中资机构人员积极响应号召，落实“非必要、非紧急，不旅行”倡议，以实际行动降低疫情传播风险，维护国内疫情防控大局，守护自身和家人健康。

马里主要侨领和侨团代表表示，感谢使馆一直以来对侨胞的关心，特别是在新冠疫情暴发后积极践行“人民至上、生命至上”理念，为确保侨民生命安全和身体健康所做大量工作。他们说，使馆在春节前发放的“春节包”，既是“健康包”，又是“防疫包”，还是“暖心包”，让旅马侨民真切感受到节日氛围和家的温暖。

“春节包”内包含大使慰问信、洗手液、口罩、糖果和对联等物品。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部